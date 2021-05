“Si vive una volta sola”, Carlo Verdone è un luminare delle…beffe

Arriva su Prime Video la sua commedia “ospedaliera” "Si vive una volta sola" Credit: © Prime Video Paolo Fiorelli







Lavorare come medici in un ospedale può essere dura. Ma lo diventa molto meno se i membri della tua équipe sono dei veri professionisti della beffa. È il caso del grande chirurgo Umberto Gastaldi (Carlo Verdone), affiancato dal collega Pezzella (Max Tortora), dalla strumentista Santilli (Anna Foglietta) e dall’anestesista Lasalandra (Rocco Papaleo). Quest’ultimo, mite e ingenuo, è la vittima prediletta degli scherzi degli altri tre. Ma quando i colleghi scoprono che ha un male incurabile, decidono di non dirglielo subito e di regalargli un’ultima, indimenticabile vacanza tutti insieme. E sarà l’occasione per una nuova sequela di beffe…

Da sempre appassionato di medicina, questa volta Verdone si toglie lo sfizio di ritrarsi nei panni di un luminare, ma il coronavirus ha tirato una beffa anche a lui. Prevista per febbraio del 2020, l’uscita del film è stata rinviata a causa della pandemia. E dal 13 maggio sarà disponibile su Prime Video.