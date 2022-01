“Single ma non troppo”: cast, trama e trailer

Dakota Johnson, Rebel Wilson e Leslie Mann in una scatenata commedia Redazione Sorrisi







Una divertente commedia ambientata a New York che vede protagoniste Dakota Johnson, Rebel Wilson e Leslie Mann. Quando Alice decide di prendersi una pausa dal suo ragazzo e di trasferirsi a New York dalla sorella Meg. Lì conosce Robin, una collega fuori dalle righe che la accompagnerà a vivere le scatenate notti della Grande Mela per assaporare le gioie della vita da single.

Cast

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: How to Be Single

How to Be Single Uscita: 2016

2016 Durata: 110'

110' Regista: Christian Ditter

Christian Ditter Attori: Dakota Johnson, Rebel Wilson, Alison Brie, Leslie Mann, Nicholas Braun, Jason Mantzoukas, Damon Wayans Jr., Colin Jost, Jake Lacy, Anders Holm, Sarah Ramos, Nick Bateman

Trama

Alice sta da così tanto tempo con il suo ragazzo da non sapere più cosa vuol dire avere una propria identità. Per questo motivo, decide di prendersi una pausa e trasferirsi a New York, dove già vive la sorella Meg, per lavorare come assistente legale. Qui, conosce Robin, collega un po' matta e travolgente che la introduce ai piaceri della vita da single. Ma per Alice imparare nuovamente a interagire con il sesso opposto dopo così tanti anni di fidanzamento non è semplice e finirà in situazioni intricate.

Trailer