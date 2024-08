“Sister Act – Una svitata in abito da suora”: cast, trama e trailer

Una Whoopi Goldberg scatenata per una commedia di grande successo Sister Act - Una svitata in abito da suora Lorenzo Di Palma







Testimone suo malgrado di un omicidio compiuto da un boss criminale, suo ex-amante, Deloris, una cantante da night club, scappa e denuncia il crimine a un poliziotto che, per proteggerla, la nasconde “nell’ultimo posto dove potrebbero venire a cercarla”: in un convento travestita da suora. Sono queste le premesse di "Sister Act - Una svitata in abito da suora", commedia corale diretta da Emile Ardolino nel 1992, grande successo al box office prima (140 milioni di dollari solo negli Usa) e in tv poi. Un successo dovuto anche in gran parte all’interprete del film, una Whoopi Goldberg irresistibile e generosissima, in grande spolvero, contrapposta alla altrettanto brava e altera attrice inglese Maggie Smith, nel ruolo della Madre Superiora del convento. Il successo del film portò i produttori a realizzare un sequel dal titolo “Sister Act 2 - Più svitata che mai”, realizzato nel 1993 e diretto da Bill Duke, mentre si parla da anni di un altro possibile capitolo, che dovrebbe essere prodotto dalla Disney.

Trailer

Cast

Genere: Commedia

Titolo originale: Sister Act

Uscita: 1992

Nazionalità: USA

Durata: 100'

Regista: Emile Ardolino

Attori: Whoopi Goldberg, Harvey Keitel, Wendy Makkena, Mary Wickes, Bill Nunn, Robert Miranda, Richard Portnow, Jenifer Lewis, Jim Beaver, Joseph Maher, Rose Parenti, Charlotte Crossley, Maggie Smith, Kathy Najimy

Trama

Deloris Van Cartier fa la cantante ed è anche l'amante del proprietario del locale in cui si esibisce, il quale continua a ripeterle che la ama e che lascerà la moglie, ma non si decide mai a farlo. Quello che Deloris non sa, però, è che l'uomo è anche un boss criminale della peggiore specie. Una sera, del tutto involontariamente, la donna assiste a un omicidio, compiuto proprio dal suo uomo e sarà costretta a rifugiarsi in un convento di San Francisco, dove assume l'identità di suor Maria Claretta…