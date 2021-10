Sky: 90 titoli “da paura” nella settimana di Halloween

Un canale dedicato al cinema horror da sabato 23 a domenica 31 ottobre A cena con il lupo – Werewolves Within Lorenzo Di Palma







Con più di 90 titoli “da paura” da sabato 23 a domenica 31 ottobre Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema Halloween e sarà dedicato, durante il giorno ad avventure a tinte dark, per tutta la famiglia, e parodie, mentre in seconda serata e durante la notte darà spazio agli horror veri e propri.

Durante la settimana di Holloween saranno ben cinque le prime visioni, si inizia sabato 23 ottobre in prima serata con Il Mostro della Cripta di Daniele Misischia, una horror-comedy sceneggiata dai Manetti Bros che vede nel cast Lillo. Mentre mercoledì 27 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 23.05 su Sky Cinema Halloween arriva Non mi uccidere, il secondo lungometraggio di Andrea De Sica (regista anche della serie Baby) che dirige Alice Pagani e Rocco Fasano in un teen movie a tinte fanta-horror, tratto dall’omonimo romanzo di Chiara Palazzolo.

Sabato 30 ottobre in prima serata, invece, è il turno di A cena con il lupo – Werewolves Within, esilarante horror-comedy diretta da Josh Ruben, ispirata all’omonimo videogioco. Mentre domenica 31 ottobre alle 19.30 ci sarà Monster Family 2 e in prima serata, Run con Sarah Paulson protagonista di un thriller ad alta tensione dalle venature horror.

Tra gli altri tioli in programma ci sono anche gli horror di successo degli ultimi anni come le pellicole tratte dai romanzi di Stephen King It – Capitolo due con James McAvoy e Jessica Chastain, e Doctor Sleep, il sequel di Shining che vede protagonista Ewan McGregor; Saw: Legacy, l’ottavo capitolo della serie iniziata nel 2004 con Saw – L’enigmista; il gotico La Vedova Einchester che ha come protagonista Helen Mirren nei panni di una vedova che vive in una casa infestata; e Possession – L’appartamento del diavolo.

Non mancano i grandi classici del genere, come L’esorcista o Quattro mosche di velluto grigio di Dario Argento, e domenica 24 a partire dalle 13.55 una maratona di pellicole rappresentative del genio del regista Tim Burton per celebrarlo in occasione del conferimento da parte della Festa del Cinema di Roma del Premio alla Carriera: alle 13.55 il capolavoro di ironia e delicatezza premiato a Venezia nel 2005 La Sposa Cadavere, a seguire il vincitore del premio Oscar per il Miglior Trucco Beetlejuice – Spiritello Porcello, che vede la coppia di fantasmi Michael Keaton e Winona Ryder sfidare una famiglia chiassosa che ha occupato la loro casa e in chiusura, dalle 16.55 i due cinecomic ispirati al supereroe della DC Batman e Batman – Il ritorno, con Michael Keaton, il diabolico Joker-Jack Nicholson e la misteriosa Catwoman, interpretata da una Michelle Pfeiffer particolarmente “graffiante”.