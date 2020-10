Sky Cinema Halloween: 70 film per la notte più spaventosa dell’anno

24 Ottobre 2020 | 15:51 di Lorenzo Di Palma

Da sabato 24 a sabato 31 ottobre torna ad accendersi Sky Cinema Halloween: oltre 70 titoli “da paura” che spaziano tra vari generi, dai film per tutta la famiglia e le divertentissime parodie, fino agli horror più spaventosi.

La collezione comprende ben tre prime visioni sul canale, tutte da non perdere: sabato 24 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Halloween andrà in onda il successo La famiglia Addams, la nuova versione animata dedicata alla famiglia più dark del piccolo e grande schermo, con alcuni doppiatori italiani d’eccezione, come Pino Insegno, Virginia Raffaele, Raoul Bova e Loredana Bertè. Lunedì 26 ottobre sarà il turno di Sono solo fantasmi, commedia dai toni soprannaturali interpretata e firmata da Christian De Sica, con Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi, che verrà trasmessa alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Halloween.

E per la notte di Halloween, sabato 31 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Halloween l’horror Il colore venuto dallo spazio, tratto da una storia di H. P. Lovecraft, con protagonista Nicolas Cage alle prese con un meteorite che si scaglia improvvisamente nel giardino di casa.

Da non perdere inoltre, sul canale Premium Cinema 1, venerdì 30 ottobre alle 21.15 la prima tv di It – Capitolo Due, il sequel del film del 2017 It e basato anch’esso sul romanzo di Stephen King.