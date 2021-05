Sky Cinema Romance: una maratona per dire “W la mamma”

Otto film con protagoniste mamme d’eccezione: Madonna, Ambra Angiolini, Michela Andreozzi, Claudia Gerini, Diane Keaton, Cameron Diaz, Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts e Michelle Pfeiffer Jennifer Aniston e Julia Roberts in "Mother’s Day" Lorenzo Di Palma







Domenica 9 maggio, Sky Cinema Romance celebra la festa della mamma con una maratona di otto film dedicati a tutte le mamme. Si inizia alle 10.10 con la commedia di John Schlesinger Sai che c’è di nuovo?, in cui Madonna e Rupert Everett sono una maestra di yoga e un giardiniere gay che in una notte di follia concepiscono un bebè.

Alle 12 è la volta di Baby Boom che ha come protagonista una giovane donna in carriera interpretata da Diane Keaton che riceve in eredità da un lontano cugino morto improvvisamente, una bambina di 14 mesi. Alle 13.55 arriva la commedia La verità, vi spiego, sull’amore con Ambra Angiolini nei panni di una madre che affronta una nuova vita dopo la separazione. Alle 15.35 la commedia sulla maternità, diretta e interpretata da Michela Andreozzi, Nove lune e mezza con Claudia Gerini e Giorgio Pasotti.

Alle 17.20 il film sentimentale Perché te lo dice mamma in cui Diane Keaton è la madre particolarmente apprensiva di Mandy Moore. Alle 19.05 la romantica commedia corale Che cosa aspettarsi quando si aspetta con Cameron Diaz, Jennifer Lopez e Anna Kendrick.

In prima serata alle 21, invece, c’è Mother’s Daycon Jennifer Aniston, Kate Hudson e Julia Roberts, in cui la festa della mamma intreccia i destini di quattro donne fra amori e segreti da nascondere. Per finire - alle 23.05 - la commedia romantica 2 young 4 me – Un fidanzato per mamma con Michelle Pfeiffer e Paul Rudd. Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand, insieme ad altri film come Mamma o papà?, in cui Paola Cortellesi sfida Antonio Albanese per avere la custodia dei figli e Alla mia cara mamma nel giorno del suo compleanno, la commedia con Paolo Villaggio alle prese con una madre troppo apprensiva.