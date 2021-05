Sky Cinema si dedica al “Made in Italy”

Da sabato 8 a venerdì 21 maggio celebra il cinema italiano con più di 100 titoli e molti film candidati ai David di Donatello "Tolo Tolo", il nuovo film di Checco Zalone Lorenzo Di Palma







Da sabato 8 a venerdì 21 maggio, Sky Cinema Collection celebra il cinema italiano con oltre cento film firmati e interpretati dai grandi nomi della nostra cinematografia e con molti dei titoli candidati quest’anno ai David di Donatello.

In particolare, inprima visione sabato 8 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Due ci sarà I predatori, di Pietro Castellitto, candidato a quattro David di Donatello e Premio Orizzonti al Festival di Venezia 2020, e giovedì 20 maggio alle 21.15 Non odiare, vincitore del Premio Francesco Pasinetti al Festival di Venezia 2020, con Alessandro Gassmann e l’esordio alla regia di Mauro Mancini.

Tra i titoli in programmazione candidati ai David di Donatello anche Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti(15 nomination) con Elio Germano, premiato con l’Orso d’argento a Berlino, nei panni del pittore Antonio Ligabue; Hammamet di Gianni Amelio(14 nomination), in cui Pierfrancesco Favino, premiato con il Nastro d'Argento 2020, ci fa rivivere gli ultimi giorni di Bettino Craxi; Favolacce (13 nomination) con Elio Germano, la favola nera dei fratelli D’Innocenzo, premiati a Berlino 2020 e con 5 Nastri d'Argento; il biopic di Susanna Nicchiarelli Miss Marx (11 nomination) in cui Romola Garai è la figlia di Karl Marx; Gli anni più belli di Gabriele Muccino (tre nomination) con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria; il film commedia campione d’incassi Tolo Tolo (tre nomination e David dello Spettatore), diretto e interpretato da Checco Zalone e scritto con Paolo Virzì; il racconto autobiografico di Francesco Bruni sul tema della fragilità Cosa sarà (due nomination) con Kim Rossi Stuart; Lei mi parla ancora, il film Sky Original firmato da Pupi Avati (due nomination) con Renato Pozzetto; Padrenostro di Claudio Noce (una nomination) con Pierfrancesco Favino premiato a Venezia con la Coppa Volpi; Mi chiamo Francesco Totti il documentario di Alex Infascelli (una nomination) e Notturno (una nomination) il documentario in cui Gianfranco Rosi racconta il Medio Oriente tormentato dalle guerre.