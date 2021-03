Sky Cinema: un canale tutto per Harry Potter

Tutti gli otto film della saga campione di incassi che ha stregato il pubblico di tutte le età saranno in rotazione, da sabato 27 marzo a domenica 11 aprile, su Sky Cinema Collection che per l’occasione diventa Sky Cinema - Harry Potter, un canale per la prima volta tutto alle avventure del mago nato dalla penna di J.K. Rowling e interpretato sul grande schermo da Daniel Radcliffe, con Emma Watson nei panni di Hermione Granger, Rupert Grint in quelli di Ron Weasley e Alan Rickman, l’ambiguo Severus Piton.

Tutto ha inizio nel 2001 quando esce al cinema Harry Potter e la Pietra Filosofale, diretto da Chris Columbus, in cui nel giorno del suo undicesimo compleanno, Harry Potter scopre nel di essere il figlio orfano di due maghi e di possedere poteri magici propri. Un anno dopo ecco Harry Potter e la Camera dei Segreti di Chris Columbus, in per salvare Hogwarts serviranno tutti i poteri magici e il coraggio di Harry, Ron ed Hermione.

Nel 2004 Alfonso Cuaròn firma la regia di Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, in cui Harry deve affrontare i Dissennatori che succhiano l’anima, scontrarsi con un pericoloso lupo mannaro e scoprire la verità su Sirius e la sua relazione con Harry e i suoi genitori. Mentre la regia del quarto capitolo della saga, Harry Potter e il Calice di Fuoco, venne affidata a Mike Newell. Un fil in cui tutto cambia, mentre Harry, Ron ed Hermione abbandonano definitivamente l’età dell’innocenza e si trovano ad affrontare sfide che vanno oltre la loro immaginazione.

Il quinto film, Harry Potter e l’Ordine della Fenice segna l’ingresso alla regia di David Yates (che dirigerà tutti i successivi film). Inizia la ribellione. Lord Voldemort è tornato, ma il Ministero della Magia cerca di tenere sotto controllo la verità, nominando a Hogwarts un nuovo professore di Difesa contro le Arti Oscure, assetato di potere.

È il 2009 quando esce al cinema Harry Potter e il Principe Mezzosangue con Lord Voldemort che stringe la sua presa sia sul mondo dei babbani che su quello dei maghi. Infine, nel 2010 e 2011 si susseguono in sala i capitoli finali. In Harry Potter e i Doni della Morte – Parte I Harry, Ron ed Hermione sono determinati a rintracciare e distruggere il segreto del potere di Voldemort, gli Horcrux. Mentre nell’epico finale Harry Potter e i Doni della Morte – Parte II, la battaglia tra le forze del bene del male del Mondo dei Maghi si trasforma in una guerra totale.