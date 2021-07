Sky: più di 50 film per sentirsi in vacanza

Dal 17 luglio al 30 luglio Sky Cinema Collection Holidays tra road movie ed esilaranti commedie, un tuffo nelle estati più memorabili del cinema Odio l'estate Credit: © Paolo Galletta Lorenzo Di Palma







Da sabato 17 luglio a venerdì 30 luglio, Sky accende il canale Sky Cinema Collection Holidays che propone una collezione di più di 50 film che raccontano l’estate, i viaggi e le vacanze.

Oltre 50 titoli che raccontano i migliori viaggi e le più divertenti vacanze tra amici come la commedia di successo di Massimo Venier Odio l’estate con Aldo, Giovanni e Giacomo in cui tre famiglie di sconosciuti scoprono di aver affittato per errore la stessa casa di vacanze; la commedia Mia moglie per finta in cui Jennifer Aniston è costretta a fingersi la ex moglie del suo capo Adam Sandler durante una vacanza da sogno alle Hawaii; la stravagante pellicola con Steve Carell, Toni Collette e Sam Rockwell C’era una volta l’estate, dove un timido quattordicenne, in vacanza con la madre e il compagno fa amicizia con il proprietario di un parco acquatico e con i suoi dipendenti; Marigold Hotel, il film con Judi Dench, Maggie Smith e Tom Wilkinson che intreccia diverse storie d’amore durante una vacanza in India.

E ancora: il romantico Cercasi fidanzato per vacanza, in cui l’amore arriva in circostanze inaspettate; la brillante commedia ambientata in alto mare Benvenuto a bordo con Franck Dubosc; il secondo capitolo della saga demenziale American Pie 2, in cui Jason Biggs e i suoi amici organizzano una rimpatriata estiva; e i road movie Sideways – In viaggio con Jack, il film da Oscar di Alexander Payne con Paul Giamatti e Thomas Haden Church; Parigi può attendere con Diane Lane e Alec Baldwin, in cui una donna a lungo sposata con un produttore cinematografico ricoprirà se stessa in un road trip verso Cannes, e il capolavoro di Dino Risi, manifesto della Commedia all’Italiana, Il sorpasso dove Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant sono in viaggio sull’Aurelia a bordo di una decappottabile.