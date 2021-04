Sky: un canale per gli Oscar

Oltre cento film e la consegna delle statuette in diretta nella notte tra il 25 e il 26 aprile Oscar Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Per la 93ª edizione degli Academy Awards, anche quest’anno Sky Cinema dedica un intero canale ai film premiati con l’ambita statuetta: per due settimane, da sabato 17 a venerdì 30 aprile, Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema Oscar con una programmazione speciale con oltre cento film, mentre l’attesissima Notte degli Oscar 2021 sarà trasmessa in diretta la notte tra domenica 25 e lunedì 26 aprile, a partire dalle 00:15 fino all’alba. Ad accompagnare gli spettatori sarà Francesco Castelnuovo che dalle 00:15, dagli studi Sky, commenterà i momenti salienti del red carpet e della Cerimonia insieme al “Cinemaniaco” Gianni Canova, alla giornalista di Sky TG24 Denise Negri e altri ospiti.

Da non perdere la maratona di domenica 25 aprile, con sei film premiati nell’edizione 2020. Si comincia alle 10:20 con Judy, il film biografico su Judy Garland, interpretata da Renée Zellweger che grazie a questo ruolo ottiene il suo secondo Oscar. Alle 12:25 Parasite di Bong Joon-ho, il trionfatore dell’ultima edizione con quattro Oscar. A seguire, alle 14:40 la rilettura di un classico diretto da Greta Gerwig, Piccole Donne, premiato con l’Oscar per i costumi e interpretato da Saoirse Ronan, Emma Watson, Laura Dern e Meryl Streep. Alle 17 è la volta della favola nera di Taika Waititi con Scarlett Johansson e Sam Rockwell Jojo Rabbit, Oscar alla sceneggiatura. Alle 18:55 arriva Le Mans ’66 - La Grande Sfida, il biopic con Christian Bale e Matt Damon, e alle 21:30 è il turno di C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino, premiato con due Oscar, per la miglior scenografia e per il miglior attore non protagonista a Brad Pitt, che recita al fianco di Leonardo DiCaprio e Margot Robbie.