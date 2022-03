Sky: un canale per i film da Oscar

Oltre cento titoli premiati con gli Academy Awards e la diretta e differita della Notte degli Oscar Carey Mulligan in “Una donna promettente” Lorenzo Di Palma







Per celebrare l’appuntamento con la 94ª edizione degli Academy Awards, anche quest’anno Sky Cinema dedica un intero canale ai film vincitori dell’ambita statuetta: per due settimane, da sabato 19 a giovedì 31 marzo Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema Oscar con un menu di oltre 100 titoli ela diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles della cerimonia di premiazione nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo, anche in streaming su Now, bissato, lunedì 28 marzo in prima serata da “Il Meglio della Notte degli Oscar 2022”.

Nella programmazione si segnalano i sei film premiati nell’edizione 2021: domenica 20 marzo la prima visionedi “Un altro giro” del regista danese Thomas Vinterberg; il 26 marzo “Una donna promettente”, thriller con Carey Mulligan diretto da Emerald Fennell miglior sceneggiatura originale; ma anche “The Father - Nulla è come sembra”; il biopic “Judas and the Black Messiah”; l’affresco multiculturale “Minari” e “Tenet”, il blockbuster di Christopher Nolan con John D. Washington e Robert Pattinson.