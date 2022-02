Sky: un canale tutto per Batman

In attesa dell’uscita in sala dell’attesissimo “The Batman” con Robert Pattinson su Sky Cinema ritornano tutti i film dell’Uomo-Pipistrello Batman Credit: © Warner Bros. Lorenzo Di Palma







In attesa dell’uscita in sala dell’attesissimo “The Batman” con Robert Pattinson nel ruolo del detective vigilante di Gotham City da sabato 26 febbraio a venerdì 4 marzo Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema Batman, interamente dedicato alle cupe atmosfere di Gotham City e all’inarrestabile lotta contro il crimine di Bruce Wayne, il multimilionario che combatte i suoi antagonisti indossando la maschera del leggendario Uomo Pipistrello.

Sono nove i titoli che compongono la collezione sul supereroe DC, ideato nel 1939 da Bob Kane e Bill Finger: i due film diretti da Tim Burton, con Michael Keaton a indossare i panni di Bruce Wayne, Kim Basinger nei panni di Vicki Vale e Jack Nicholson in quelli coloratissimi di Joker; le due pellicole di Joel Schumacher, con Val Kilmer come Uomo Pipistrello, Nicole Kidman come la Dottoressa Chase Meridian, Jim Carrey come l’Enigmista; i tre capitoli firmati Christopher Nolan con Christian Bale dare volto e corpo al Cavaliere Oscuro, e le due versioni di Justice League dirette da Zack Snyder con Ben Affleck nei panni di Batman.

“The Batman”, diretto da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson, sarà invece nelle sale dal 3 marzo distribuito da Warner Bros. Pictures. A ricoprire i famosi quanto famigerati ruoli del cast di personaggi di Gotham ci sono Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.