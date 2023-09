Sky: un canale tutto per Harry Potter

Da sabato 9 a domenica 24 settembre tutti gli episodi della saga saranno disponibili anche in streaming su NOW e on demand in 4k Harry Potter Credit: © Sky Lorenzo Di Palma







Il maghetto più amato del grande schermo torna su Sky che, da sabato 9 a domenica 24 settembre, gli dedicherà un intero canale, quello di Sky Cinema Collection (303) che per l’occasione di trasforma in “Sky Cinema Harry Potter” con tutti gli otto film della saga cinematografica dagli incassi tra i più alti nella storia del cinema (oltre otto miliardi di dollari in tutto il mondo) e in più il terzo capitolo del prequel, “Animali fantastici - I segreti di Silente”, e lo speciale “Harry Potter 20º anniversario - Ritorno a Hogwarts”.

Tutti i titoli, nati dalla penna della scrittrice inglese J.K. Rowling e interpretati sul grande schermo da Daniel Radcliffe, volto di Harry Potter, Emma Watson nei panni di Hermione Granger, Rupert Grint in quelli di Ron Weasley, Alan Rickman in quelli dell’ambiguo Severus Piton e Robbie Coltrane, recentemente scomparso, in quelli dell’amabile Hagrid, saranno disponibili anche in streaming su NOW e on demand anche in 4K.