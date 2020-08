Sky: un canale tutto per il cinema italiano

11 Agosto 2020 | 15:13 di Lorenzo Di Palma

È sempre più “italiana” l’estate su Sky che per celebrare le eccellenze del nostro Paese anche in campo cinematografico, propone, da mercoledì 12 agosto a giovedì 17 settembre, un nuovo canale temporaneo - Sky Cinema per te - completamente dedicato al cinema italiano, con una selezione di oltre 50 titoli. Si apre mercoledì 12 agosto, alle 19.20, con il doveroso Omaggio a Franca Valeri con il film Piccola posta di Steno, dove l’attrice scomparsa pochi giorni fa interpreta Lady Eva, curatrice della rubrica della corrispondenza di un settimanale femminile. Nel cast anche Alberto Sordi nei panni del barone Rodolfo Vanzino di Castelfusano d’Arezzo, losco direttore d'un ospizio-lager per anziane.

Non mancheranno, poi, i grandi classici della commedia all’italiana, come quelli con Totò tra cui Signori si nasce e 47 morto che parla, la coppia Loren-Mastroianni in Ieri, oggi, domani e Matrimonio all’italiana, Il medico della mutua e Il marito con Alberto Sordi, I mostri e Il sorpasso con Vittorio Gassman. Ancora classici con la Trilogia del dollaro e la Trilogia del tempo di Sergio Leone, Cadaveri eccellenti di Francesco Rosi, Il conformista e Novecento di Bernardo Bertolucci, Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica, Milano calibro 9 di Fernando Di Leo.

E i film d’autore: dal film Premio Oscar La Grande Bellezza (versione integrale) di Paolo Sorrentino a Favolacce dei fratelli D’Innocenzo, vincitori dell’Orso d’Argento per la miglior sceneggiatura, insieme ai film più premiati agli ultimi David e Nastri d’Argento, come Pinocchio di Matteo Garrone, Il traditore di Marco Bellocchio e Hammamet di Gianni Amelio.

Numerose sono anche le prime visioni che saranno disponibili su Sky Cinema per te: lunedì 17 agosto Tuttapposto, con Roberto Lipari e Luca Zingaretti, giovedì 20 agosto Nour con Sergio Castellitto, lunedì 24 agosto 7 ore per farti innamorare diretto e interpretato da Gianpaolo Morelli, al fianco di Serena Rossi, sabato 29 agosto Tornare di Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno, mercoledì 2 settembre Genitori quasi perfetti con Anna Foglietta e lunedì 7 settembre Gli anni più belli di Gabriele Muccino con Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti, Pierfrancesco Favino e Claudio Santamaria.

La programmazione del canale include anche altri titoli, tra commedie e film drammatici, con i grandi nomi del cinema italiano: per citarne alcuni, Figli con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, 10 giorni senza la mamma con Fabio De Luigi, Cetto c’è, senzadubbiamente con Antonio Albanese, D.N.A. - Decisamente Non Adatti con Lillo & Greg, Il giorno più bello del mondo con Alessandro Siani, Se son rose con Leonardo Pieraccioni, L’ora legale con Ficarra e Picone. E ancora: Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores con Claudio Santamaria, Valeria Golino e Diego Abatantuono, 18 regali con Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli, Aspromonte, la terra degli ultimi con Valeria Bruni Tedeschi e Marcello Fonte, Domani è un altro giorno con Valerio Mastandrea e Marco Giallini, Il ladro di giorni con Riccardo Scamarcio, Vivere con Adriano Giannini e Micaela Ramazzotti.