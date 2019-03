Sole a catinelle: trama, cast, trailer e 10 cose da sapere

Tutto è nato così

L’idea della storia, racconta Gennaro Nunziante, regista, sceneggiatore e da sempre amico e «socio» di Checco Zalone, è venuta nel 2011: «Volevamo far interagire Luca (Luca Medici è il vero nome di Checco Zalone, ndr) con un bambino, legare il concetto di paternità al profondo cambiamento del Paese. Anche per non far sempre sembrare Luca un irresponsabile che passa attraverso le cose senza capirne il senso».