“Solo per vendetta”: cast, trama e trailer

Un thriller del 2011 diretto da Roger Donaldson, con Nicolas Cage, Guy Pearce e January Jones Solo per Vendetta







Solo per vendetta è un thriller del 2011 diretto, per lo più a New Orleans, da Roger Donaldson, con protagonisti Nicolas Cage, Guy Pearce e January Jones. Cage in questo film, per il quale ha ricevuto ai Razzie Awards 2012 una nomination come peggior attore protagonista, è Will Gerard, è un insegnante d'inglese la cui vita viene sconvolta quando la moglie Laura viene violentemente aggredita senza un apparente motivo. Will ha infatti la possibilità di vendicare sua moglie grazie a un misterioso tipo che l avvicina in ospedale o potrebbe aspettare che la polizia trovi il colpevole, lo arresti e lo metta nella mani della giustizia. Will accetta l'offerta, che purtroppo va a innescare una spirale infernale di eventi che lo porteranno, poco alla volta, a perdere totalmente il controllo della sua vita...

Il Cast

Nicolas Cage, January Jones, Guy Pearce, Jennifer Carpenter, Harold Perrineau, Xander Berkeley, Monica Acosta, Iron Singleton, Joe Chrest e Mike Pniewski

Il Trailer

La Trama

Will Gerard (Nicolas Cage) è un insegnante d'inglese la cui vita viene sconvolta quando la moglie Laura (January Jones) viene violentemente aggredita senza un apparente motivo. Mentre osserva sua moglie nel letto d'ospedale, si avvicina un perfetto sconosciuto chiamato Simon. Simon espone a Will la possibilità di vendicare sua moglie. Potrebbe aspettare che la polizia trovi il colpevole, lo arresti e lo metta nella mani della giustizia. Oppure, potrebbe affidarsi a Simon e ai suoi “amici” che troverebbero il colpevole e lo giustizierebbero entro l'alba del giorno dopo. Emotivamente provato, Will accetta l'offerta, che purtroppo innescherà una spirale infernale di eventi che lo porteranno piano piano a perdere totalmente il controllo della sua vita.