“Sono solo fantasmi”: trama, cast e trailer

Approda in prima serata su Canale 5 "Sono solo fantasmi", ultimo film (ad oggi) diretto e interpretato da Christian De Sica, in onda martedì 28 giugno su Canale 5. Si tratta di una commedia con qualche leggero tocco horror che rimanda alla pellicola cult "Ghostbusters", giocando tra gli elementi soprannaturali che si intrecciano alla trama di un’agenzia un po’ truffaldina.

Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2019

Durata: 98'

Regista: Christian De Sica, Brando De Sica

Attori: Christian De Sica, Carlo Buccirosso, Gianmarco Tognazzi, Carmen Russo

Trama

Il mago fallito Thomas e Carlo, partenopeo oppresso continuamente dalla moglie e dal padre, sono due fratellastri originari del Nord Italia. Quando muore il padre Vittorio, i due si rincontrano dopo molto tempo a Napoli. Qui scoprono che il genitore, giocatore d'azzardo e dongiovanni, ha avuto un terzo figlio di nome Ugo, che a prima vista sembra un po' stupido, ma che in realtà è un vero genio incompreso. Il padre ha lasciato loro anche molti debiti da sanare e non la tanto agognata eredità. Niente soldi da intascare, ma soldi da cacciare. È così che i fratelli decidono di accumulare denaro sfruttando le superstizioni napoletani e credulità del popolo, presentandosi come esperti "acchiappa fantasmi". Questo nuovo lavoro inizia a rendere bene ai sedicenti ghostbusters fino quando Carlo non viene posseduto dallo spirito di Vittorio e Thomas e Carlo iniziano a credere da quel momento che i fantasmi esistano davvero.

