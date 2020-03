“Sopravvissuto – The Martian”: cast, trama, trailer e curiosità

11 Marzo 2020 | 9:35 di Marco Goi

Un film che nessun appassionato di fantascienza dovrebbe perdersi. Stiamo parlando di "Sopravvissuto - The Martian", di Ridley Scott, con protagonista Matt Damon nei panni di un astronauta in missione su Marte.

Prima di avventurarsi nella visione di questo film del 2015, ecco qualche curiosità spaziale per arrivare preparati.

Cast

Genere: Fantascienza

Durata: 144'

Regista: Ridley Scott

Cast: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Jeff Daniels, Sean Bean, Michael Peña, Kate Mara, Sebastian Stan, Aksel Hennie, Chiwetel Ejiofor, Donald Glover

Trama

L'equipaggio della Nasa Ares 3 è in missione su Marte, quando una violenta tempesta di sabbia costringe tutti ad abbandonare la base e tornare a casa. Ma l'astronauta Mark Watney, ingegnere meccanico e botanico, viene colpito in pieno da un detrito e allontanato dalla squadra, che lo ritiene morto. Rimasto da solo sul pianeta rosso, l'uomo si pone un unico obiettivo: sopravvivere per quattro anni, periodo in cui è prevista una nuova missione su Marte. Così, mettendo a frutto le proprie conoscenze, riesce a trovare il modo per produrre acqua e persino una coltivazione di patate. Nel frattempo, la Nasa si rende conto che Mark è ancora vivo e si attiva per riportarlo indietro.

Trailer

Curiosità

Una visione dallo spazio Sopravvissuto - The Martian è stato presentato in anteprima alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Oltre a godersi la pellicola direttamente dallo spazio, gli astronauti presenti hanno potuto chattare con il protagonista Matt Damon nel corso della sua visita al Jet Propulsion Laboratory della Nasa.



La spaziale Jessica Chastain Per Jessica Chastain non si tratta della prima volta in una pellicola fantascientifica a tematica spaziale. Se però l'attrice in Interstellar di Christopher Nolan era la figlia di un astronauta, in Sopravvissuto - The Martian si ritrova invece in prima persona a viaggiare nello spazio. Anche nella vita reale Jessica Chastain partirebbe per Marte? Ecco la sua risposta: «Assolutamente no! La mia vita adesso è troppo bella. Ho sì il pallino dei viaggi spaziali, ammiro la Nasa e considero gli astronauti veri eroi, ma è una vita che non fa per me. E poi come potrei dire addio alla mia famiglia? E che fare del mio cane? Mica lo posso portare con me».

Il fantascientifico Matt Damon Come Jessica Chastain, più di Jessica Chastain. Anche Matt Damon non è certo nuovo alla fantascienza. L'attore, oltre a un piccolo ruolo sempre in Interstellar, è stato protagonista de I guardiani del destino, ispirato a un racconto di Philip K. Dick, dell'apocalittico Contagion e di Elysium. In più, ha fatto un cameo nel film sci-fi di Terry Gilliam The Zero Theorem.

Il maestro della sci-fi Se Jessica Chastain e Matt Damon sono ormai a proprio agio con la fantascienza, Ridley Scott può essere considerato un vero maestro del genere. Il regista britannico ha infatti firmato alcuni dei più grandi capolavori del cinema sci-fi di tutti i tempi come Blade Runner e Alien. Di quest'ultimo ha anche girato i due prequel Prometheus e Alien: Covenant.

La scoperta della Nasa Sopravvissuto è uscito nelle sale di tutta la Terra nel 2015, in un momento in cui le attenzioni mediatiche erano tornate a concentrarsi su Marte. Appena una manciata di giorni prima dell'uscita la Nasa ha infatti comunicato la presenza di acqua sul pianeta rosso. Quale momento migliore allora per andare a visitare, pardon a vedere The Martian?

Bestseller a sorpresa Sopravvissuto - The Martian è tratto dal romanzo d'esordio di Andy Weir L'uomo di Marte. Un bestseller inaspettato, soprattutto per l'autore, che inizialmente lo aveva pubblicato gratis sul suo blog e quindi in un e-book scaricabile ad appena 99 centesimi. Dopo l'enorme successo ottenuto in rete, il libro ha trovato anche la strada delle librerie, in Italia è stato pubblicato da Newton Compton, ha venduto oltre un milione di copie nei soli Stati Uniti e ha conquistato pure Ridley Scott, che dopo averlo letto ha deciso di realizzarne la versione cinematografica.

L'allenamento di Matt Damon Per calarsi nella parte dell'astronauta Mark Watney, Matt Damon si è dovuto sottoporre a un duro allenamento e una rigida dieta. Qualcosa di simile a quanto fatto dal suo personaggio in preparazione per il viaggio su Marte, come documenta un video postato su YouTube per promuovere il film.

Missione Marte All'anteprima italiana di "Sopravvissuto - The Martian" ha partecipato anche Samantha Cristoforetti. In quest'occasione, l'astronauta ha dichiarato che sarebbe felice di prendere parte a una missione su Marte: «Credo che andare su Marte intorno al 2030 sia un obiettivo realistico, anche se ci sono tante sfide tecniche da affrontare. Se un giorno mi offrissero un posto su un volo ci andrò ben volentieri».

Un cast stellare Non solo Matt Damon e Jessica Chastain. Sopravvissuto - The Martian vanta un cast che possiamo definire davvero stellare. Nel film compaiono Jeff Daniels, Kristen Wiig e il protagonista di 12 anni schiavo Chiwetel Ejiofor, oltre a volti della televisione come Sean Bean di Game of Thrones, Kate Mara di House of Cards, Donald Glover di Community e Mackenzie Davis di Halt and Catch Fire.

Le ambientazioni Le riprese si sono svolte tra Budapest, in Ungheria, e il deserto del Wadi Rum, in Giordania, noto anche come Valle della Luna. Rispetto ad altri lavori di Ridley Scott, questo è stato filmato in un numero limitato di set: appena 20, contro i 70 di "Exodus - Dei e Re" e gli oltre 100 di "American Gangster".

