“Sorelle per sempre”: trama e cast

Tratto da una storia vera, Rai1 trasme giovedì 16 settembre alle 21.25 il film, in prima visione tv, "Sorelle per sempre” di Andrea Porporati con Donatella Finocchiaro, Anita Caprioli, Claudio Castrogiovanni, Francesco Foti.

Mazara del Vallo, primi anni Duemila. Due famiglie che non si conoscono sono unite e sconvolte, all'improvviso, da una verità inaccettabile che distrugge ogni certezza: le loro figlie, nate nello stesso ospedale, lo stesso giorno, alla stessa ora, sono state scambiate in culla.

E' la notte di Capodanno del 1998 a Mazara del Vallo: due bambine (nate lo stesso giorno alla stessa ora nello stesso ospedale) vengono scambiate in culla. Dopo tre anni i primi dubbi, i confronti, il test del Dna e ancora avvocati, giudici e psicologi a tentare di districare il dilemma. tenere la bimba cresciuta come una figlia o scambiarsi le piccole. Prevale la legge del cuore: le bambine non dovranno soffrire per una negligenza altrui, avranno due mamme e due papà e cresceranno insieme, come sorelle. La storia vera e a lieto fine di Caterina e Melissa è raccontata in un film tv, seppure con qualche licenza di sceneggiatura: "Sorelle per sempre", in onda giovedì 16 settembre su Rai1 in prima serata. La regia è di Andrea Porporati, per una produzione Rai Fiction e 11 Marzo.

A prestare il volto a queste due mamme coraggiose Donatella Finocchiaro e Anita Caprioli, Vincenzo Castrogiovanni e Francesco Foti sono i papà.