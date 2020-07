Sotto il segno del Western, 5 film su Rai3

Per celebrare il genio di Ennio Morricone, mancato il 6 luglio a 91 anni, la rete manda in onda il ciclo “I Maestri del West”, che raccoglie i cinque film realizzati insieme dal musicista e dal regista Sergio Leone

23 Luglio 2020 | 8:10 di Paolo Fiorelli

Per celebrare il genio di Ennio Morricone, mancato il 6 luglio a 91 anni, Raitre manda in onda il ciclo “I Maestri del West”, che raccoglie i cinque western realizzati insieme dal musicista e dal regista Sergio Leone.

Si comincia sabato 25 luglio con “Per un pugno di dollari”, il film che nel 1964 diffuse in tutto il mondo la leggenda degli “spaghetti western”: costato 120 milioni di lire, ne incassò oltre due miliardi. Decisiva per quel successo fu la colonna sonora che contiene il celeberrimo tema del “fischio” (per eseguirlo fu assunto un vero maestro, Alessandro Alessandroni).

Il ciclo continua poi i sabati successivi con “Per qualche dollaro in più” (1965) e “Il buono, il brutto, il cattivo” (1966), che insieme al precedente formano la “Trilogia del dollaro” e lanciarono la stella di Clint Eastwood. Seguiranno “C’era una volta il West” (1968), il primo film di Leone con protagonista una donna (Claudia Cardinale nei panni dell’ex prostituta Jill, in lotta per salvare la sua fattoria dalle mire di un ricco malfattore), e “Giù la testa” (1971), l’ultima collaborazione in salsa western tra Leone e Morricone. Quello tra i due artisti era un connubio eccezionale, nato sui banchi delle elementari. «Sergio aveva grandi idee, però non sapeva esprimerle a parole. Ma io sapevo capirle» diceva il compositore dell’amico regista. Che ribatteva: «Quelle di Ennio sono più che colonne sonore. Sono “sceneggiature aggiunte”».