“Sotto il sole di Riccione”: trama, cast e trailer del nuovo film Netflix

28 Maggio 2020 | 16:16 di Giulia Ausani

Dopo "Summertime", Netflix ci porta ancora una volta sulla riviera romagnola con "Sotto il sole di Riccione", nuovo film in arrivo in streaming il primo luglio. Scritto da Enrico Vanzina con Caterina Salvadori e Ciro Zecca, è il debutto alla regia di un lungometraggio degli YouNuts!, duo composto da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo.



Nel primo teaser trailer ufficiale c'è anche Tommaso Paradiso che si è occupato delle musiche in collaborazione con Matteo Cantaluppi.



La trama

"Sotto il sole di Riccione" racconta l'estate di chi, arrivando da tutta Italia, decide di passare le vacanze a Riccione. Come Ciro (Cristiano Caccamo), che arriva col sogno di sfondare come cantante e invece si ritrova a fare il bagnino. O come Marco (Saul Nanni), da sempre innamorato di Guenda (Fotinì Peluso) ma incapace di dichiararsi, che chiede consiglio a Gualtiero (Andrea Roncato), playboy e bagnino a riposo. E come Vincenzo (Lorenzo Zurzolo), ragazzo non vedente con una mamma (Isabella Ferrari) iperprotettiva, deciso finalmente a farsi dei nuovi amici: incontra così Furio (Davide Calgaro) e il suo gruppo.

Il cast

Cristiano Caccamo, Davide Calgaro, Matteo Oscar Giuggioli, Ludovica Martino, Saul Nanni, Fotinì Peluso, Claudia Tranchese, Lorenzo Zurzolo, Giulia Schiavo, Maria Luisa De Crescenzo, Rosanna Sapia, Luca Ward, Andrea Roncato e Isabella Ferrari