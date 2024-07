“Space Cadet”, le avventure stellari di Emma Roberts

Su Prime Video un film che unisce sogni, ambizione e... il cosmo "Space Cadet" Giorgia Belfiore







Si puo' vedere su

Sbarca il 4 luglio su Prime Video la commedia “Space Cadet”, diretta da Liz W. Garcia, che racconta il viaggio di Tiffany “Rex” Simpson (Emma Roberts), ragazza californiana forte e determinata che, da quando era bambina, ha un unico grande sogno: diventare astronauta.

Arrivare nello spazio però non è così semplice. Per fortuna c’è la sua migliore amica Nadine (l’attrice Poppy Liu), che con un “trucchetto” la aiuta a entrare in un programma specializzato e ultra-competitivo di addestramento della Nasa (l’agenzia degli Stati Uniti responsabile del programma spaziale).

La giovane si fa notare subito: è forte, decisa e motivata, ma rispetto ai colleghi non è poi così brillante... Riuscirà allora a superare l’addestramento e raggiungere lo Spazio prima che qualcuno scopra il suo segreto? Una cosa è certa: Rex non ha alcuna intenzione di rimettere il suo sogno in un cassetto, ora che è davvero vicina a realizzarlo.