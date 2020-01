“Spenser Confidential”: il trailer del nuovo film Netflix

21 Gennaio 2020 | 12:24 di Giulia Ausani

Il 6 marzo su Netflix arriva "Spenser Confidential", nuovo film action comedy diretto da Peter Berg e incentrato sul personaggio di Spenser, detective protagonista dei romanzi di Robert B. Parker. Nel cast troviamo Mark Wahlberg, Winston Duke e Alan Arkin.

Nel film, Spenser (Wahlberg) è un ex poliziotto appena uscito di prigione che, prima di lasciare Boston per sempre, si ritrova ad aiutare il suo vecchio allenatore di boxe (Arkin) con un promettente combattente di MMA, Hawk (Duke). Quando due ex colleghi di Spenser vengono uccisi, lui recluta Hawk e l'ex fidanzata Cissy (Iliza Shlesinger) come assistenti per le indagini.

Il trailer