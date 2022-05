“Spiderhead”, il trailer del nuovo film con Chris Hemsworth

In arrivo su Netflix un nuovo thriller psicologico con l'attore noto (soprattutto) come dio del tuono Thor in un ruolo inedito Chris Hemsworth in "Spiderhead" Credit: © Netflix Cecilia Uzzo







Aracnotesta, in inglese "Spiderhead": è questo il titolo del nuovo film Netflix con Chris Hemsworth e del carcere all’avanguardia in cui è ambientata la pellicola. Si tratta dell’adattamento cinematografico del racconto breve del New Yorker "Escape From Spiderhead" di George Saunders e approderà sulla piattaforma streaming Netflix il prossimo 16 giugno. Il film è stato presentato come un thriller psicologico carico di umorismo dark e unico nel suo genere, diretto da Joseph Kosinski ("Tron: Legacy", "Top Gun: Maverick") e sceneggiato da Rhett Reese e Paul Wernick ("Deadpool", "Zombieland"). Netflix ha annunciato la data di uscita del film e lanciato il trailer che mostra Chris Hemsworth nei panni del visionario direttore di un carcere i cui ospiti vengono utilizzati come cavie per la sperimentazione di farmaci in grado di alterare la mente.

Il trailer

La trama

In un penitenziario all'avanguardia diretto dal geniale visionario Steve Abnesti (Chris Hemsworth) dove non ci sono sbarre, celle o divise arancioni, ai detenuti viene impiantato chirurgicamente un dispositivo che somministra farmaci che alterano la mente in cambio di una sentenza ridotta. Nel carcere chiamato Aracnotesta, i detenuti volontari sono liberi di esprimere la propria personalità. Ma a volte sono addirittura una versione migliore di sé stessi. Vuoi che il tuo umore migliori? Esiste un farmaco per quello. Non ti vengono le parole? C'è un farmaco anche per quello. Tuttavia quando i due soggetti Jeff (Miles Teller) e Lizzy (Jurnee Smollett) instaurano un legame, e gli esperimenti di Abnesti iniziano a varcare il limite del libero arbitrio, il loro percorso di riscossa prende una piega complessa.

Il cast

Non ha bisogno di presentazioni Chris Hemsworth, che oltre a essere il dio del tuono Thor nei film della Marvel, è stato anche protagonista dell’action movie "Tyler Rake", distribuito su Netflix. Accanto a lui, come co-protagonisti, ci sono Miles Teller – il Reed Richards / Mister Fantastic di "Fantastic 4 – I Fantastici Quattro, a breve al cinema in “Top Gun: Maverick” – e Jurnee Smollett ("Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn"). Nel cast figurano anche Nathan Jones, Tess Haubrich, Charles Parnell, Bebe Bettencourt, Daniel Booko, Angie Milliken, Daniel Reader, Jane Larkin, Joey Vieira, Elke Hinrichsen, Sam Delich, Ron Smyck e Mark Paguio.