“Spy Game”: trama, cast e trailer

Trucchi, inganni, doppio gioco: in "Spy Game" vi sono tutti gli ingredienti più appassionanti dei film di spionaggio uniti al fascino e al carisma di due divi come Robert Redford e Brad Pitt. Il regista è Tony Scott ("Top Gun", "Nemico pubblico", "Man on fire - Il fuoco della vendetta") che ha impiegato grandi mezzi per rendere la pellicola più spettacolare e carica di tensione. Il film è stato girato tra il 2000 e il 2001 in diverse location: in Canada, Cina, Germania, Inghilterra, Israele, Marocco, Repubblica Ceca, Usa e Ungheria.

Si racconta che per girare una delle scene aeree su un tetto a Berlino il regista avesse chiesto ai produttori di noleggiare un aereo ricevendo un secco rifiuto. Scott, ritenendo che la scena fosse così importante per la riuscita del film, noleggiò l'elicottero pagando di tasca sua. Ma la storia non si regge solo sull'azione: la strategia di Nathan Muir, interpretato da Redford per liberare l’amico è un gioco di intelligenza e fine astuzia che avvince lo spettatore fino alla fine.

Le musiche originali di "Spy Game" sono di Harry Gregson-Williams che per il regista Tony Scott ha realizzato anche le colonne sonore di "Nemico pubblico", "Man on Fire - Il fuoco della vendetta" e "Unstoppable - Fuori controllo".

Cast

Genere: Azione

Azione Uscita: 2001

2001 Durata: 126'

126' Regista: Tony Scott

Tony Scott Cast: Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack, Stephen Dillane, Larry Bryggman, Marianne Jean Baptiste, Matthew Marsh, Todd Boyce

Trama

Inizio anni ’90. Nathan Muir (Robert Redford), è un agente della Cia. Quando è ormai a un passo dalla pensione, gli si presenta una grana inaspettata e non può tirarsi indietro. Tom Bishop (Brad Pitt), uno dei suoi migliori allievi, dal temperamento non facile, si è messo nei guai.

Per cercare di liberare la donna che ama, Elizabeth (Catherine McCormack), un'attivista politica prigioniera in un carcere cinese, Tom è stato a sua volta arrestato e sarà giustiziato entro 24 ore.

Muir sa benissimo che trattandosi di una vicenda personale nessuno dei suoi colleghi si muoverà per salvare Tom. Decide allora di usare tutte le sue conoscenze per organizzare a tempo di record un'operazione clandestina di salvataggio...

Trailer