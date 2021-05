“Stai lontana da me”: cast, trama e trailer

Enrico Brignano e Ambra Angiolini in una commedia di Alessio Maria Federici è divertente e spensierato, l'ideale per una serata davanti alla tv Enrico Brignano e Ambra Angiolini in «Stai lontana da me» Redazione Sorrisi







Enrico Brignano interpreta Jacopo, un terapista di coppia con la vita sentimentale a pezzi a causa di uno strano motivo: ogni volta che prova ad avvicinarsi a una donna la sorte si accanisce contro di lei. Quando incontra Sara (Ambra Angiolini), quella che sembra finalmente la donna giusta, il copione si ripete inevitabilmente con tutta una serie di sfortune che la poveretta dovrà sopportare per arrivare a uno sperato lieto fine.

Il cast

Enrico Brignano, Fabio Troiano, Giampaolo Morelli, Giorgio Colangeli, Gianna Paola Scaffidi, Giorgia Cardaci, Fabrizia Sacchi, Ambra Angiolini, Anna Galiena. Alla regia, Alessio Maria Federici.

La trama

Jacopo è il miglior consulente matrimoniale su piazza, ma l'unico caso che non riesce a risolvere è proprio il suo: da sempre infatti porta una sfortuna nera a tutte le donne che si fidanzano con lui! Alcune finiscono al Pronto Soccorso, altre ci rimettono la carriera e ad un certo punto l'unico rimedio diventa la fuga. Jacopo lo sa e, proprio per evitare disastri, impara a fuggire per primo. Ma un giorno incontra Sara, una bella e ambiziosa architetto, della quale si innamora perdutamente...

