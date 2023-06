“Stan Lee”, il trailer del docufilm

Arriva in streaming la storia del leggendario "papà" di Spider-Man, Iron-Man e di tanti supereroi della Marvel Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Arriva in streaming il 16 giugno su Disney+ il documentario su Stan Lee, l’indimenticabile “papà” dei personaggi Marvel. Presentato al Tribeca Film Festival e diretto da David Gelb, già regista di altri documentari come "Wolfgang" e autore della serie "Marvel's 616", “Stan Lee” rappresenta un omaggio di Disney per l’iconico fumettista della Marvel Comics, scomparso nel 2018 e che avrebbe compiuto 100 anni lo scorso dicembre – ricorrenza in cui la Marvel Entertainment aveva annunciato l’arrivo sulla piattaforma streaming di un documentario incentrato proprio su Stan Lee.

Con il lancio del trailer, avvenuto appunto durante il Tribeca Film Festival, è stata rivelata anche la sinossi del documentario che, molto vagamente, anticipa che celebra «100 anni di sogno. 100 anni di creazione. 100 anni di Stan Lee», anche in riferimento che proprio lui è stato uno degli artisti più importanti nella storia dei fumetti.

Attraverso video, interviste, registrazioni d’archivio e materiali vari, il regista David Gelb ricostruisce la storia (compresa quella più personale, attravero l'intervento di amici e familiari) e la carriera, tra alti e bassi, di Stan Lee, soprannominato anche “The Man” e “Il sorridente”. ll documentario è, in un certo senso, una origin story dello stesso fumettista e dei suoi personaggi, che ha accompagnato dalla carta al cinema: nel film si vede Lee sui set delle pellicole Marvel in cui ha partecipato con dei cameo e il suo rapporto con gli interpreti del MCU, da Robert Downey Jr. a Tom Holland, cioè Spider-Man, il supereroe a cui l'artista era più legato.

Il trailer