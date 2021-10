“Stanlio e Ollio”: cast, trama e trailer

La storia dell’ultima tournée della coppia comica più popolare del cinema Redazione Sorrisi







La storia dell’ultima tournée della coppia comica più popolare del cinema. Siamo nel 1953 in Inghilterra, i fasti del passato sono lontani e la salute non è più quella di una volta, ma Stan Laurel (Steve Coogan) e Oliver Hardy (John C. Reilly), per tutti Stanlio e Ollio, sanno ancora divertirsi, come due amici veri che lavorano anche insieme.

Cast

Genere: Biografico

Biografico Titolo originale: Stan & Ollie

Stan & Ollie Uscita: 2018

2018 Durata: 98'

98' Regista: Jon S. Baird

Jon S. Baird Attori: Steve Coogan, John C. Reilly, Shirley Henderson

Trama

Nel 1953, ormai lontani gli anni d`oro, Stan Laurel e Oliver Hardy, il duo comico più famoso al mondo, invecchiati e con problemi di salute, partono per una tournée teatrale in Inghilterra. I due artisti hanno però ancora la capacità di divertirsi sul palco e di saper intrattenere gli spettatori che, alla fine, premiano il loro lavoro. Il viaggio nel Regno Unito costituirà una grande occasione per rinsaldare la loro amicizia, messa a dura prova dal peggiorare della salute di Oliver.

