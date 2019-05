«Star Wars – Il risveglio della forza»: la trama, il cast e i nuovi personaggi

BB-8

BB-8 è il droide che accompagna Rey, e che ha subito conquistato le simpatie dei fan di tutto il mondo: ha un design che ricorda un po' quello di R2-D2, ma sembra esserne la naturale evoluzione. Se R2-D2 era il nascondiglio perfetto per i piani tecnici della Morte Nera (e non solo), BB-8 pare che dovrà custodire la spada laser di Luke, ma le analogie non si fermano qui: come il robottino che per anni abbiamo chiamato C1-P8, anche BB-8 è un oggetto reale, veramente funzionante, che non ha avuto bisogno, in post-produzione, di alcun intervento di computer grafica, in linea con il desiderio di J.J. Abrams di mantenere "un piede nel passato".