“State of play”: cast, trama e trailer

Protagonista Russell Crowe assieme a Ben Affleck, Helen Mirren e Rachel McAdams Russel Crowe in "State of play"







Da una parte c'è Washington, con i palazzi della politica e i suoi scandali più o meno nascosti. Dall'altra un reporter vecchio stile che, quando fiuta una pista, non si ferma più. Parte da questo duello, un classico di Hollywood, "State of play", un film che vi consigliamo per trascorrere una serata all'insegna della suspense.

Ne è protagonista Russell Crowe nei panni di Cal McAffrey, un giornalista alle prese con un'inchiesta scottante che prende il via dal presunto suicidio di una ragazza, amante e assistente di un potente politico che, guarda caso, è stato anche un compagno di studi di Cal. Ben presto apparirà chiaro che la donna è stata uccisa, e che intorno all'ufficio dove lavorava si stava sviluppando un disegno criminoso in grande stile. Il film funziona, spinto da una sceneggiatura incalzante e da un cast super che annovera anche Ben Affleck, Helen Mirren e Rachel McAdams.

Cast

Genere: Thriller

Thriller Uscita: 2009

2009 Durata: 127'

127' Regista: Kevin Macdonald

Kevin Macdonald Attori: Rachel McAdams, Robin Wright, Helen Mirren, Wendy Makkena, Katy Mixon, Jeff Daniels, Maria Thayer, Viola Davis, Ben Affleck, Russell Crowe, Jason Bateman

Trama

Stephen Collins, membro del congresso statunitense, vede compromessa la sua carriera politica a causa dell'omicidio della sua amante. Un gruppo di giornalisti decide di avviare un'inchiesta sul triste avvenimento, e la vicenda si rivela piu' complessa di quello che sembra.

Trailer