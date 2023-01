Stefano Accorsi: «I sogni? Non mi bastano. Voglio che diventino realtà»

L’attore è il protagonista di "Ipersonnia", un inquietante film di fantascienza. E intanto fa... se stesso nella serie "Call my agent - Italia" Paolo Fiorelli







Il nuovo film di Stefano Accorsi (su Prime Video dal 30 gennaio) è un incubo a occhi aperti. Anzi chiusi. Ambientato in un vicino futuro, racconta un’Italia dove il problema delle carceri sovraffollate è stato risolto con una tecnica chiamata “ipersonnia”: i detenuti vengono addormentati e “conservati” in capsule. Hanno diritto solo a brevi risvegli periodici, durante i quali uno psicologo deve controllare il loro stato di salute. Quello psicologo è Accorsi e si accorgerà presto che no, non va tutto bene come gli dicono... ma qui cominceranno i suoi guai.

Finalmente un film di fantascienza italiano! Le piace questo genere?

«Sì, ma non mi basta. Voglio anche uno sguardo d’autore, se no il genere rischia di restare un guscio vuoto. Qui c’è: la sceneggiatura di Alberto Mascia ed Enrico Saccà è pazzesca».

E molto spaventosa. Detenuti addormentati per tutta la vita, condannati a fare incubi...

«È anche una metafora del dramma delle carceri pericolose e sovraffollate. Ogni tanto se ne parla, magari in campagna elettorale o dopo un fatto di cronaca, e poi torna il silenzio. L’argomento è spiacevole, si pensa ad altro. Oppure si dice: “Mettiamoli lì e dimentichiamoli”. Poi ti accorgi che la questione è più complessa di così».

Ci racconta il set?

«Abbiamo girato in un posto pazzesco, la centrale nucleare dismessa sul lago Brasimone, nell’Appennino tosco-emiliano. Era nuova, poi c’è stato Chernobyl ed è stata riconvertita».

Si è affidato a un regista esordiente: non facile, a questo punto di una consolidata carriera.

«Io mi sono fidato delle sue idee e lui della mia esperienza. E poi i produttori sono Stefano Sardo, tra i creatori delle serie “1992”, “1993” e “1994”, e Matteo Rovere, con cui avevo già lavorato in “Veloce come il vento” e “Il campione”. Anche grazie a lui il cinema italiano ha cominciato a riscoprire i generi e a puntare sui giovani: una garanzia. Insomma mi piace fidarmi, non buttarmi nel vuoto».

Cosa spinge il protagonista?

«Il bisogno di proteggere chi ama. Non c’è riuscito con la prima moglie e questa è diventata la sua ferita. Quando incontra un nuovo amore fa di tutto perché non succeda ancora. La paura di non poter proteggere le persone che ami è una delle più grandi che possano capitare».

Lei l’ha mai provata?

«Come padre cerco ogni giorno un equilibrio. Da una parte non voglio essere soffocante. Dall’altra mi accorgo che è facile sottovalutare i rischi o dirsi “ma cosa vuoi che succeda”. E allora penso: nel dubbio dilla, quella parola in più!».

Nel film i sogni dei detenuti diventano incubi. I sogni possono essere una condanna?

«Io sono un sognatore. Anche perché vengo da una terra di sognatori, pensi solo ai motori: Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati... Sono convinto che sia importante avere sogni, ma a un patto: devi passare all’azione. Poi magari ti accorgi che non facevano per te e trovi un’altra strada. Sempre meglio che tormentarsi con gli “avrei voluto... avrei potuto...”. Pensieri tossici. “I sogni nel cassetto se li mangiano le tarme” diceva Enrico Vaime».

Su Sky è partito “Call my agent” e la battuta più bella è la sua: «Mi hanno proposto Romeo e Giulietta ma ho detto no... a meno che non mi facciano fare entrambi i ruoli!».

«Lì interpreto me stesso e mi sono preso un po’ in giro ispirandomi a un periodo della carriera in cui lavoravo moltissimo ed ero davvero... iperattivo».

La serie racconta il complicato e a volte buffo rapporto tra gli artisti e i loro agenti. E a lei è mai successo qualcosa di bizzarro?

«Premesso che è perfettamente legittimo incontrare idee di cinema anche molto distanti dalla propria, volevo fare il provino per “I piccoli maestri” di Luchetti, ma il mio agente di allora diceva: “Ma no, ho una storia fortissima, un sedicenne problematico e infantile che si innamora della sua affidataria. Francesca Dellera”. Io avevo già 25 anni e dovevo fare il ragazzino innamorato? No grazie. Poi mi sono affidato a Graziella Bonacchi, che è mancata sette anni fa, e ora mi segue Moira Mazzantini. Con loro ho trovato quella intesa indefinibile che deve sempre esserci».

E ora cos’altro bolle in pentola?

«Ho finito di girare per Sky la prima stagione di “Un amore” con Micaela Ramazzotti. È una love story atipica ed è un progetto a cui tengo molto perché l’abbiamo creato da zero. Poi continuo a portare nei teatri “Azul”, uno spettacolo sull’amicizia maschile che emoziona e diverte. Alla fine il pubblico canta insieme a noi. Sul palco il mio soprannome è “Pinocchio”, gli altri sono “Adamo”, “Golem” e “Frankenstein”: tutti personaggi che hanno solo un padre... e non la madre».

L’abbiamo anche vista a PizzAut, vicino a Milano, per festeggiare l’assunzione di un ragazzo autistico.

«Non è pazzesco? Nel film “Marilyn ha gli occhi neri” interpretavo un uomo con problemi comportamentali che nonostante tutto fa il cuoco in un ristorante. Loro ci sono riusciti nella realtà! Ragazzi autistici che magari non uscivano mai di casa perché “quando piove non si può uscire” adesso mandano avanti una pizzeria sempre strapiena. Il fondatore Nico Acampora è una persona straordinaria, vengono dall’estero per copiare il suo modello. È davvero una cosa bellissima e sono contento di averli conosciuti».

Chiudiamo con i social? Su Instagram l’ho vista fare, in palestra, un esercizio massacrante. Con una rotella. Vuol girare un remake di “Rocky” o cose simili?

«Non proprio (ride). Si chiama “wheel rollout” e vedo che ha scatenato la curiosità. Stare in forma per me fa parte della qualità della vita, per cui se posso convincere anche gli altri ad allenarsi un po’... perché no?».

C’è anche la foto di un bacio con sua moglie Bianca e la dedica “Non vedo l’ora di questo 2023 insieme a te”.

«È così speciale essere felici che, quando te ne rendi conto, perché non condividere la cosa con chi ti segue? Troppe volte non facciamo abbastanza caso alle cose belle che ci succedono. Penso che la felicità si debba costruire passo per passo ed è importante essere consapevoli dei tesori che hai, come con mia moglie e la mia famiglia. Sto bene e vorrei continuare così per tutto il 2023... di slancio!».