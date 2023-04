“Still: La storia di Michael J. Fox”: il trailer del docufilm

La star di Hollywood si racconta senza filtri, malattia compresa, in una produzione originale di Apple Tv+ Cecilia Uzzo







Debutta il 12 maggio su Apple Tv+ "Still: La storia di Michael J. Fox", incentrato sulla vita del popolare attore della saga cinematografica "Ritorno al futuro" e di tanti altri film e serie tv, come la sitcom "Casa Keaton" per cui vinse il premio Emmy. Si tratta di un docufilm diretto da Davis Guggenheim, vincitore del premio Oscar 2007 come Miglior documentario per "Una scomoda verità".

Nel film Apple Origina, Michael J. Fox si racconta a 360° gradi, dalla sua inattesa carriera cinematografica alla malattia, il morbo di Parkinson che l’ha colpito in età giovanile che ha nascosto per anni e che gli è costato anche una pausa dalla recitazione.

Di cosa parla il docufilm

L'improbabile storia di un bambino minuto, cresciuto in una base dell'esercito canadese che è riuscito a raggiungere le vette della celebrità nella Hollywood degli Anni 80. Il racconto della vita pubblica di Michael J. Fox, pieno di brividi nostalgici e pagine luminose di cinema, si snoda insieme ad aneddoti della sua vita privata mai svelati prima, compresi gli anni che seguirono la diagnosi, a ventinove anni, del morbo di Parkinson. Intimo e onesto, ricco di contributi personali e dell'intera famiglia Fox – compresa la moglie Tracy Pollan - il film racconta i trionfi e i travagli personali e professionali, esplorando quello che accade quando un inguaribile ottimista come lui affronta una malattia incurabile.

