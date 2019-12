“Storia di un matrimonio”: su Netflix il film con Adam Driver e Scarlett Johansson

06 Dicembre 2019 | 11:30 di Giulia Ausani

È possibile raccontare un matrimonio attraverso il divorzio e raccontare un divorzio senza prendere veramente le parti di nessuna delle due parti coinvolte, ma empatizzando con entrambe? Sì. È ciò che fa Noah Baumbach con il suo “Storia di un matrimonio”, presentato all’ultimo Festival di Venezia e passato nelle sale italiane in esclusiva a fine novembre, prima dell’uscita in streaming su Netflix il 6 dicembre.

Protagonisti sono Adam Driver e Scarlett Johansson nei panni di Charlie e Nicole, una coppia che sta affrontando una separazione e, dopo essersi inizialmente ripromessi di non mettere in mezzo gli avvocati, si ritrova invece in tribunale a lottare per l’affidamento dei figlio di otto anni.

Regista nonché autore della sceneggiatura, Baumbach confeziona un film parzialmente autobiografico che riesce a mescolare dramma e humour senza mai perdere di vista il realismo della vicenda trattata, con Adam Driver e Scarlett Johansson nella miglior prova della loro carriera.

Trama e trailer “Storia di un matrimonio” racconta tutto il contrario di ciò che sembra suggerire il titolo: non la storia di una relazione coniugale, quindi, ma quella di un divorzio. Conosciamo Nicole (Scarlett Johansson) e Charlie (Adam Driver) quando sono già nel bel mezzo della separazione. Lei è un’attrice di Los Angeles che, dopo aver lavorato per anni nella compagnia teatrale di New York dell’ormai ex marito, ora accetta un ruolo televisivo che la riporta a Hollywood, mentre lui ha finalmente l’occasione di portare il suo spettacolo teatrale a Broadway. Entrambi sono decisi a portare avanti una separazione amichevole, senza mettere in mezzo gli avvocati, anche per non turbare troppo il figlio di otto anni, che segue la madre a LA, con Charlie che va a trovarli ogni volta che può. Quando però alla fine Nicole si convince ad aprire le pratiche per il divorzio, lei e Charlie si ritrovano a essere sia vittime che carnefici in uno scontro tra avvocati disposti a tutto pur di vincere.

Un cast incredibile C’è chi già parla di nomination agli Oscar per Scarlett Johansson e Adam Driver, e a ragione: i due protagonisti sono eccezionali nel portare in scena due persone che si sono amate e che ora devono imparare a vivere in assenza l’uno dell’altra, mentre il dolore per la fine del loro matrimonio si trasforma in frustrazione, astio e rancore mano a mano che la causa legale procede e li logora sempre di più. Nel ruolo degli avvocati ci sono Alan Alda e Ray Liotta, che interpretano i legali di Charlie, e una strepitosa Laura Dern nei panni di quella di Nicole. È proprio il suo il personaggio più carismatico, che pare uscito dalla penna di Nora Ephron (per intenderci, la sceneggiatrice di “Harry ti presento Sally”). È sopra le righe, risoluta, feroce in aula e solidale con la sua cliente. È suo un monologo particolarmente indimenticabile del film e non ci stupiremmo se si aggiudicasse una nomination come miglior attrice non protagonista nell’imminente stagione dei premi.

Matrimoni che finiscono e affetti che restano «A volte, è solo quando qualcosa si rompe che riesci a capirla per la prima volta» ha detto Noah Baumbach. «E quindi è tramite la struttura narrativa di un divorzio che sono riuscito a raccontare la storia di un matrimonio». Non lo fa tramite flashback: la storia dell’amore tra Charlie e Nicole viene ripercorsa pezzo dopo pezzo da loro stessi, in una ricostruzione a due voci che si sviluppa tra conversazioni con i rispettivi avvocati, scontri in aula e naturalmente litigi, pianti e silenzi. “Storia di un matrimonio” racconta un divorzio per ciò che è: una guerra senza vincitori né vinti, logorante per entrambe le parti coinvolte. «Il sistema legale del divorzio è impostato necessariamente sulla divisione» ha spiegato Baumbach. «Divide le persone, la famiglia, i beni e il tempo. Mantiene tutti fermi sulla propria versione della storia, offuscando il punto di vista dell’altra persona. Ma io volevo costruire un modo diverso di guardare il divorzio, più generoso. Volevo trovare la storia d’amore nella rottura». Ed è esattamente ciò che fa: ripercorrendo la storia tra Charlie e Nicole e seguendoli in questa battaglia legale via via più deumanizzante per entrambi, riesce comunque a dimostrare che la fine di una relazione non coincide necessariamente con la fine dell’affetto, soprattutto quando c’è un figlio di mezzo. Il divorzio allora diventa solo una tappa dolorosa dopo la quale è ancora possibile volersi bene anche se non c'è più ciò che c'era prima. Guardando “Storia di un matrimonio” si ride, si piange, ci si arrabbia e si perdona; si canta persino, e il fatto che le due canzoni scelte dai rispettivi protagonisti provengano proprio dallo stesso musical di Broadway (“Company” di Stephen Sondheim e George Furth) conferma che il divorzio segna solo la fine di un matrimonio, non dell'unione che c'è stata tra due persone.

