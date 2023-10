“Strange way of life”, amicizia e crimini in stile western con Pedro Pascal e Ethan Hawke

Il cortometraggio di Pedro Almodóvar arriva su Mubi Ethan Hawke con Pablo Pascal in "Strange way of life" Monica Agostini







Arriva su Mubi (la piattaforma di streaming per cinefili esigenti) il film “Strange way of life” diretto da Pedro Almodóvar: il cortometraggio western presentato all’ultimo Festival di Cannes è disponibile dal 20 ottobre. La trama è incentrata sull’allevatore Silva (Pedro Pascal), che decide di attraversare il deserto per andare a trovare il vecchio amico Jake (Ethan Hawke), sceriffo che non vede da 25 anni. Ma nel frattempo un brutto crimine rende più tesa la relazione tra i due.

