Su Iris arriva un ciclo di storie sui diritti civili

01 Ottobre 2020 | 8:46 di Antonio De Felice

Sono profonde le riflessioni che da mesi l’opinione pubblica si pone sul tema della discriminazione verso le persone di colore, le donne, i poveri, i disabili, i malati. Un ulteriore e significativo spunto verso la comprensione di questa piaga mondiale lo offre “Human Rights”, la rassegna cinematografica in onda da lunedì 5 alle 21.15 su Iris.

In 11 serate vengono proposti 18 film sul tema dell’emarginazione sociale e per ogni puntata c’è un’introduzione curata da Stella Pende, giornalista di Mediaset da sempre impegnata in difesa dei deboli: a lei il compito di spiegare per ogni pellicola valore, contesto e significato.

Il ciclo si apre con la prima visione “Barriere”, diretto, oltre che interpretato, da Denzel Washington e con Viola Davis, premiata con l’Oscar e il Golden Globe. Nella stessa serata c’è anche “Il colore viola” di Steven Spielberg con Whoopi Goldberg e Oprah Winfrey. Tra le altre pellicole in programmazione: “Mandela - La lunga strada verso la libertà” (il 12/10), “The blind side” (il 19/10) sul tema dell’inclusione, “The Butler” con Forest Whitaker (il 26/10), “Race Il colore della vittoria” (il 2/11), “L’isola dell’ingiustizia - Alcatraz” (il 16/11) sulle condizioni dei detenuti, “The danish girl” (il 30/11), storia del primo uomo che si operò per cambiare il proprio sesso. Per l’ultimo giorno della rassegna, infine, un’altra prima tv: “BlacKkKlansman” (il 14/12) di Spike Lee, vincitore di un Oscar per la Miglior sceneggiatura non originale.