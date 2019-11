Su Rai Movie “Il Muro” raccontato dal cinema

09 Novembre 2019 | 18:23 di Lorenzo Di Palma

Nel giorno del trentennale della caduta del Muro di Berlino, sabato 9 novembre, Rai Movie ricorda l’evento storico con due film. Si comincia con Le vite degli altri, in onda alle 21.10, ambientato a Berlino Est nel 1984, che è la storia di un agente della Stasi - la polizia segreta della Germania Est - incaricato di indagare su un popolare scrittore sospettato di attività antigovernative. Scritto e diretto dall’esordiente Florian H. von Donnersmarck, la pellicola racconta la tensione costante e il serpeggiare del sospetto nella Berlino divisa dal muro e ha vinto l’Oscar 2007 per il miglior film in lingua straniera oltre che premi e consensi in tutto il mondo.

A seguire, in seconda serata, La scelta di Barbara di Christian Petzold. La protagonista è una pediatra che nel 1980, per aver chiesto un visto di espatrio da Berlino Est, viene trasferita in un piccolo ospedale di campagna mentre il suo compagno tenta di organizzarle la fuga verso l’Occidente. Ma nell’atmosfera paranoica di una nazione divisa in due, anche le regole del corteggiamento sono inquinate dal timore della delazione, confondendosi con quelle del reciproco sospetto. Vincitore nel 2012 dell’Orso d’Argento alla Berlinale per la miglior regia.