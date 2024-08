Su RaiPlay dal 14 settembre “Il teorema di Margherita”

Il film incentrato sull’affascinante binomio matematica-amore presentato al Festival di Cannes 2023 Il teorema di Margherita Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Dopo il successo al Festival di Cannes 2023 dove è stato presentato nella sezione “Un Certain Regard” e il riconoscimento ai César Awards 2024 (premio per la Migliore rivelazione femminile a Ella Rumpf), "Il teorema di Margherita" della regista francese Anna Novion, una delle voci più originali e profonde del cinema francese contemporaneo, approda su RaiPlay da sabato 14 settembre.

Il film, che segna il ritorno alla regia di Novion dopo una lunga pausa, è la storia di una giovane matematica alla ricerca di sé stessa. Protagonista è Margherita, una brillante studentessa di matematica alla Scuola Normale Superiore, che sembra avere tutto sotto controllo: è l’unica donna del suo corso e sta per completare la sua tesi, ma un piccolo errore durante la presentazione le fa perdere tutte le certezze. Da questo momento, la giovane decide di rivoluzionare la sua vita, abbandonando il percorso prestabilito e cercando un nuovo significato attraverso relazioni, amicizie e la sfida di risolvere il complesso teorema di Goldbach.

Anna Novion, già nota per "Il viaggio di Jeanne", porta sullo schermo una storia che mescola con sapienza temi accademici e personali, esplorando il mondo della matematica attraverso una protagonista femminile rara nel cinema. Novion ha tratto ispirazione dalla sua esperienza personale, come ha raccontato: «Quando avevo circa vent’anni mi sono ammalata e ho dovuto restare in casa per sei mesi. Ho cercato un modo per esprimere questa disconnessione con il mondo e con gli altri».

La pellicola, che ha già raccolto consenso di critica e pubblico, è interpretata, oltre a Ella Rumpf, da Clotilde Courau, Jean-Pierre Darroussin, Julien Frison e Sonia Bonny. Con "Il teorema di Margherita", Anna Novion si conferma.