Su Raiplay l’ironia e il talento di Renato Pozzetto

Una collezione di film diretti da grandi registi come Dino Risi e Steno

Foto: Renato Pozzetto in "Sono fotogenico" con Edwige Fenech e Vittorio Gassman - Credit: © Rai

12 Luglio 2020 | 15:32 di Lorenzo Di Palma

Anche Raiplay celebra l'immenso Renato Pozzetto in prossimità del suo 80° compleanno, il 14 luglio. Lo fa sottolineando l’ironia e il talento dell'attore che hanno ispirato grandi registi. Raiplay infatti metterà a disposizione del pubblico alcuni dei film più celebri di Renato Pozzetto, diretto da registi del calibro di Dino Risi e Steno.

Tra i titoli spicca Sono fotogenico, con Edwige Fenech e Vittorio Gassman, dove diretto da un altro fuoriclasse come Dino Risi, Renato Pozzetto offre il meglio di sé nei panni di un provinciale che approda nella capitale per sfondare nel cinema; Nebbia in Valpadana di Felice Farina, dove insieme a Cochi Ponzoni, suo indimenticabile partner, dà vita a un thriller esilarante nei panni improbabili di un investigatore; Mani di fata, commedia d’autore del grande Steno, con Pozzetto ed Eleonora Giorgi impegnati nei ruoli di marito e moglie.

E poi ancora: Fico d’India, dove Steno dirige Renato Pozzetto e una sensuale Gloria Guida, per tacere dell’indimenticabile Aldo Maccione, in una rocambolesca commedia ambientata in provincia. O, infine, Saxofone, girato dallo stesso Pozzetto, con la complicità autorale di Enzo Jannacci e la presenza sullo schermo di Mariangela Melato, un film surreale e divertente, nel pieno stile dell’artista lombardo.