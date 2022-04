“Sulla mia pelle”: trama, cast e trailer del film su Stefano Cucchi

Il film ripercorre la vicenda drammatica del giovane romano morto nel 2009, interpretato da Alessandro Borghi Alessandro Borghi nei panni di Stefano Cucchi Credit: © Netflix Lorenzo Di Palma







"Sulla mia pelle", diretto da Alessio Cremonini e interpretato da Alessandro Borghi, racconta la storia di Stefano Cucchi, un ragazzo romano di 31 anni, fermato e successivamente arrestato per possesso di droga nel 2009 e morto all'Ospedale Pertini dopo dieci giorni di carcere, in seguito alle percosse subite dai carabinieri.

La pellicola racconta, senza scene di violenza esplicita, ma con rara efficacia e lucidità gli ultimi, drammatici giorni di vita del giovane, l'angoscia e lo smarrimento dei genitori, interpretati da Max Tortora e Milvia Marigliano, gli ostacoli incontrati per aiutarlo, l'impossibilità anche solo di vederlo e la lunga e difficile battaglia intrapresa dalla sorella Ilaria (Jasmine Trinca) per avere giustizia e ristabilire la verità sulla morte di Stefano.

La sceneggiatura si basa sui racconti dei familiari e sugli atti dell’inchiesta. Il film ha ottenuto numerosi riconoscimenti: ad Alessio Cremonini è stato assegnato il David di Donatello 2019 come miglior regista esordiente mentre Alessandro Borghi e Jasmine Trinca sono stati premiati rispettivamente come miglior attore protagonista e migliore attrice non protagonista.

La trama

L’ultima settimana nella vita di Stefano Cucchi è un’odissea fra caserme e ospedali, un incubo in cui un giovane uomo di 31 anni entra sulle sue gambe ed esce come uno straccio sporco abbandonato su un tavolo di marmo. Una delle vicende più discusse dell’Italia contemporanea come una discesa agli inferi cui lo stesso Cucchi ha partecipato con quieta rassegnazione, sapendo bene che alzare la voce e raccontare la verità, all’interno di istituzioni talvolta più concentrate sulla propria autodifesa che sulla tutela dei diritti dei cittadini, sarebbe stato inutile e forse anche pericoloso.

Il cast

Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Max Tortora, Milvia Marigliano

Il trailer