“Sulla stessa onda”: trama e trailer del nuovo film Netflix

Si puo' vedere su

Il 25 marzo su Netflix arriva "Sulla stessa onda", nuova produzione italiana originale della piattaforma. Scritto e diretto da Massimiliano Camaiti, qui al suo esordio alla regia di un lungometraggio, vede nel cast troviamo Elvira Camarrone, Christian Roberto, Donatella Finocchiaro, Corrado Invernizzi e Vincenzo Amato.

La trama

Il film ruota attorno a Lorenzo (Christian Roberto) e Sara (Elvira Camarrone). Lui ha diciassette anni ed è istruttore di vela, lei ha sedici anni ed è tra gli allievi. Tra i due nasce subito qualcosa, ma il corso finisce e Sara si fa di colpo sfuggente. Si scopre che ha una malattia degenerativa e che quel corso di vela non era che il suo desiderio per provare a sentirsi una ragazza come le altre. Lorenzo allora decide di iscriverla alla regata regionale per gareggiare insieme e vivere un'esperienza indimenticabile.