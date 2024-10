“Sulle ali della speranza”: trama, cast e trailer

Il film tratto da una storia vera ha come protagonista Dennis Quaid "Sulle ali della speranza" Redazione Sorrisi







Un farmacista di 56 anni, Doug White, si ritrova costretto suo malgrado a pilotare un aereo dopo la morte improvvisa del pilota in volo. Dennis Quaid è il protagonista di "Sulle ali della speranza", diretto da Sean McNamara e tratto da una storia vera. Nel cast anche Heather Graham e Jesse Metcalf.

La trama

La domenica di Pasqua del 2009, durante un viaggio in aereo, il pilota di un velivolo muore improvvisamente. A ritrovarsi ai comandi dell'aereo è uno dei passeggeri, Doug White (Dennis Quaid), un farmacista cinquantenne a bordo con la sua famiglia. Con pochissima esperienza di volo, Doug tenterà di fare un atterraggio d'emergenza in tutta sicurezza per salvare la sua famiglia e le altre persone a bordo.

Il cast

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: On a Wing and a Prayer

On a Wing and a Prayer Uscita: 2023

2023 Durata: 102'

102' Regista: Sean McNamara

Sean McNamara Attori: Dennis Quaid, Heather Graham, Jesse Metcalfe

Il trailer