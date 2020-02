Sully: la storia vera dell’ammaraggio a New York

16 Febbraio 2020 | 11:25 di Redazione Sorrisi

Dopo il controverso American Sniper, grande successo ai botteghini mondiali che aveva però diviso parecchio l'opinione pubblica e la critica, Clint Eastwood è tornato al cinema nelle vesti di regista nel 2016 con un altro personaggio, e un'altra storia, molto forti.

«Sully» racconta un fatto incredibile, il cosiddetto "miracolo sul fiume Hudson", e vede Tom Hanks nei panni del protagonista di questa vicenda pazzesca, il Capitano Chesley Sullenberger, soprannominato, appunto, Sully.

Cast

Genere: Drammatico

Uscita: 2016

Regista: Clint Eastwood

Cast: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn

Trama

Tratto da un fatto di cronaca avvenuto il 15 gennaio del 2009, quando l'aereo pilotato da Chesney "Sully" Sullenberger, con a bordo 155 persone, partito dall'aeroporto di New York e diretto nella Carolina del Nord, viene colpito in pieno da uno stormo di uccelli che ne danneggia i motori. Per evitare il peggio, l'ex pilota dell'Air Force, decide per un ammaraggio di emergenza nel fiume Hudson. L'operazione riesce e tutti si salvano, ma Sully viene messo sotto inchiesta e inizia per lui un calvario tra udienze e sindacati.

Trailer

Curiosità

Una storia vera La storia raccontata da Clint Eastwood è talmente assurda da essere vera. Il film ricostruisce quanto avvenuto il 15 gennaio 2009, quando il volo US Airways 1549 ebbe un incidente poco dopo la partenza dall'aereoporto La Guardia di New York e il pilota Chesley "Sully" Sullenberger fu costretto a prendere una decisione estrema: compiere un pericoloso ammaraggio di emergenza nel fiume Hudson.

L'ispirazione letteraria Il film è tratto dall'autobiografia best seller "Highest Duty: My Search for What Really Matters", scritta dal Capitano Chesley Sullenberger insieme all'aiuto dello scrittore e giornalista Jeffrey Zaslow, purtroppo scomparso nel 2012.

Un'interpretazione convincente Che effetto fa essere interpretato da un grande attore? Chesley Sullenberger ha lodato l'interpretazione di Tom Hanks: «Era quasi surreale rivedersi in un film, ma Sully mi è piaciuto. Sono davvero contento del lavoro di Tom, mi somiglia, è riuscito davvero a incarnarmi utilizzando le prodigiose e a me sconosciute tecniche del suo mestiere. Le mie emozioni di quel giorno le ho riviste tutte sul suo volto. Per me è stata quasi un'esperienza extracorporea».

Il regista alla porta Chesley Sullenberger ha raccontato come la sua storia si sia trasformata in un film per il cinema: «Il progetto è nato grazie ad Harrison Ford, che è un pilota e un grande appassionato di aviazione. Dopo aver letto il mio libro, ha suggerito al produttore Frank Marshall di trasformarlo in un film. Lui ne ha parlato ad Allyn Stewart, una produttrice che ha acquistato i diritti del libro che è poi diventato una sceneggiatura. Nel 2015 il copione è finito nelle mani di Clint Eastwood che, un giorno, ha bussato alla mia porta. Quando l'ho visto non sembrava l'Ispettore Callaghan, ma aveva un'aria buona, adorabile e riflessiva. Abbiamo pranzato insieme e mi ha detto: "Mi sento qualificato per fare questo film, perché ho sperimentato un ammaraggio di emergenza sulle coste di San Francisco e so cosa significhi. Poi mi ha promesso che avrebbe rispettato la verità della storia».

L'incidente di Clint Clint Eastwood durante un incontro con la stampa ha parlato dell'incidente di volo che gli è capitato da giovane e che l'ha poi portato a raccontare la storia di «Sully» al cinema: «Avevo 21 anni, ero nell'esercito e mi trovavo su un volo da Seattle ad Alameda. Per una tempesta, l'aereo semplicemente 'cadde' a Pont Reyes, in California. Mi ritrovai nelle gelide acque del Pacifico e nuotando mi dissi: '21 anni sono pochi per una persona che vuole vivere!'. Ho spesso pensato alle riflessioni che feci in quel giorno di pericolo».

Attori noti e volti delle serie tv Oltre a Tom Hanks, «Sully» schiera un cast ricco di altri ottimi attori, come Aaron Eckhart che ha la parte del co-pilota del volo US Airways 1549, e Laura Linney, che veste i panni della moglie di Sully. Nella pellicola sono inoltre presenti alcuni volti conosciuti soprattutto al pubblico delle serie tv: Anna Gunn, nota come Skyler White in «Breaking Bad», Mike O' Malley visto in «Glee» nel ruolo del padre di Kurt, Autumn Reeser che è stata Taylor nell'adolescenziale «The O.C.», Michael Rapaport della sitcom «The War at Home» e Sam Huntington, che si è fatto conoscere con la serie fantasy «Being Human».

