“Suncoast”, nuova casa e nuovi amici per la giovane Doris

Arriva su Disney+ un film drammatico che racconta una storia di famiglia: “Suncoast” è disponibile dal 9 febbraio. Nico Parker è Doris, un’adolescente che cambia casa, con la mamma (Laura Linney) e il fratello affetto da una grave malattia. E nel nuovo quartiere all’inizio fatica a integrarsi: a scuola non fa breccia nel cuore delle compagne. Ma fuori incontra un attivista (Woody Harrelson) di cui diventa subito amica: come lei, l’uomo ha un passato infelice alle spalle. Come finirà? Un po’ si ride e un po’ ci si commuove.

La trama

Il film si basa sulla storia semiautobiografica di un’adolescente che, mentre si prende cura del fratello insieme all’audace madre, stringe un’improbabile amicizia con un eccentrico attivista che protesta contro uno dei più importanti casi medici di tutti i tempi.

