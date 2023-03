“Supereroi”: trama, cast e trailer

Alessandro Borghi e Jasmine Trinca sono i protagonsiti della storia d'amore nel film di Paolo Genovese Jasmine Trinca e Alessandro Borghi nel film Credit: © Medusa Film Redazione Sorrisi







Il titolo è lo stesso del brano di Mr. Rain a Sanremo 2023, ma "Supereroi" è anche un film del 2021. Scritto e diretto da Paolo Genovese – già vincitore di diversi premi, tra cui due David di Donatello nel 2016 per “Perfetti sconosciuti”. La pellicola ha come protagonisti Alessandro Borghi e Jasmine Trinca che per quest’interpretazione ha vinto il Premio Flaiano. Il film segue infatti la storia d’amore di due persone apparentemente opposte, ma che sembrano avere trovato il segreto per stare insieme.

Cast

Genere : Commedia

: Commedia Durata : 2 ore

: 2 ore Anno : 2021

: 2021 Regia : Paolo Genovese

: Paolo Genovese Interpreti: Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Greta Scarano, Vinicio Marchioni, Linda Caridi, Elena Sofia Ricci, Gwendolyn Gourvenec

Trama

Lei è una fumettista dal carattere impulsivo, nemica delle convenzioni; lui un professore di fisica convinto che ogni fenomeno abbia la sua spiegazione. A tenerli insieme è un’incognita che nessuna formula può svelare. Del resto, servono i superpoteri per amarsi tutta una vita.

