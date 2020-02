«Survivor»: trama, trailer e perché vederlo

09 Febbraio 2020 | 14:18 di Giacomo Bernardi

James McTeigue dirige questo film del 2015 con protagonisti Milla Jovovich («Resident Evil») e Pierce Brosnan che è stato nel corso della sua carriera quattro volte James Bond. «Survivor» è un thriller spionistico, in cui non mancano riferimenti e omaggi alla gloriosa storia del genere. Il film è pervaso dalle inquietudini e le paure post 11 settembre e da una sindrome complottistica che non lascia allo spettatore un attimo di tregua.

TRAMA

Kate Abbott (Milla Jovovich), impiegata del Dipartimento di Stato americano, viene trasferita a Londra con l’incarico di bloccare il visto per entrare negli Stati Uniti ad ogni potenziale terrorista. Assumendo l’incarico, Kate entra nel mirino di pericolose brigate terroristiche. Scampata per miracolo a un attentato e accusata di crimini che non ha commesso, Kate capisce che l’unica soluzione rimasta è la fuga. Inseguita dalla polizia e dal pericoloso "Orologiaio" (Pierce Brosnan), la protagonista dovrà lottare per salvarsi la vita, dimostrare la sua innocenza e sventare un attacco terroristico pianificato per la notte di Capodanno nel centro di New York.

TRAILER

PERCHÉ VEDERLO

Non manca di certo l’adrenalina in questo thriller di James McTeigue che sa bene come alzare la tensione nei momenti giusti. Milla Jovovich è perfetta nei panni dell’eroina coraggiosa e Pierce Brosnan, come killer spietato, funziona alla grande. Un film ricco di colpi di scena in cui non ci si annoia neanche per un secondo e da cui emerge una sorta di orgoglio ‘gringos’. Merita una visione attenta.