“Svaniti nella notte”, su Netflix il thriller con Riccardo Scamarcio

Una coppia in crisi deve affrontare la misteriosa scomparsa dei figli, nel cast anche Massimiliano Gallo e Annabelle Wallis "Svaniti nel nulla" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Arriva su Netflix a partire dall'11 luglio “Svaniti nella notte”, per la regia di Renato De Maria, con protagonisti Riccardo Scamarcio e Annabelle Wallis. I due interpretano Pietro ed Elena, una coppia in crisi che, dopo la sparizione misteriosa dei figli nel mezzo della notte da una masseria nella periferia di Bari, inizierà una disperata ricerca e non si fermeranno davanti a nulla per salvarli. Oltre ai due protagonisti nel cast troviamo anche Massimiliano Gallo nei panni di Nicola, cattiva amicizia di Pietro, ma anche Gaia Coletti e Lorenzo Ferrante nei panni dei figli scomparsi.

La trama

Una notte, Giovanni e Bianca svaniscono nel nulla mentre sono con Pietro alla masseria. Lui, disperato, è costretto ad avvertire Elena, con la quale è finito in causa per l’affidamento dei bambini. Arriva una telefonata: i figli sono stati rapiti, per riaverli dovranno pagare 150.000 euro in contanti entro 36 ore. Per Elena sono gli strozzini con cui Pietro si è indebitato per provare inutilmente a restaurare la masseria, gente capace di tutto. Pietro è costretto a rivolgersi a Nicola che gli propone un affare: gli darà i soldi di cui ha bisogno, ma in cambio vuole che quella notte parta per un’isola tra la Puglia e la Grecia, prenda della droga da alcuni suoi “partner” commerciali e la riporti indietro. Ha sempre bisogno di barche “pulite” per i suoi traffici, e la sua casca a pennello. Pietro s’imbarca in una folle avventura in mezzo al mare dalla quale esce vivo per miracolo. Ma quando rientra a Bari trova una situazione totalmente diversa da quella che aveva lasciato solo poche ore prima: niente sembra più corrispondere alla realtà, le persone si comportano in modo assurdo, Elena in testa. A Pietro sembra di impazzire: cosa sta succedendo? Ma non ha tempo per pensare: il tempo passa e questo folle mistero deve essere risolto in fretta.

Il cast e i personaggi

Riccardo Scamarcio è Pietro , un uomo dal passato burrascoso, pieno di debiti e vecchie cattive amicizie a cui dovrà rivolgersi quando i figli verranno rapiti

, un uomo dal passato burrascoso, pieno di debiti e vecchie cattive amicizie a cui dovrà rivolgersi quando i figli verranno rapiti Annabelle Wallis è Elena , psichiatra americana trasferitasi in Puglia per amore di Pietro, con il sogno comune di restaurare una masseria e farne un albergo

, psichiatra americana trasferitasi in Puglia per amore di Pietro, con il sogno comune di restaurare una masseria e farne un albergo Massimiliano Gallo è Nicola , vecchio amico malavitoso di Pietro

, vecchio amico malavitoso di Pietro Gaia Coletti (Bianca) e Lorenzo Ferrante (Giovanni) sono i due figli di Pietro ed Elena

Il trailer