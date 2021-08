“Sweet girl”, verità e vendetta per salvare una famiglia

Su Netflix arriva il film con Jason Momoa: è un uomo in lotta con chi ha ucciso la moglie "Sweet girl" Credit: © Netflix Matteo Valsecchi







Smessi temporaneamente i panni del supereroe Aquaman, questa volta il superdivo Jason Momoa veste quelli di un uomo comune in cerca di vendetta. L'attore è Ray Cooper, marito e padre di famiglia, la cui moglie (Adria Arjona) è morta per un tumore dopo che una grande azienda farmaceutica ha fatto ritirare dal mercato il farmaco che avrebbe potuto salvarla.

Ray si mette così alla ricerca della verità e dei responsabili di quella decisione che gli ha portato via per sempre la donna che amava. Tuttavia un incontro finisce per mettere in pericololui e sua figlia Rachel (Isabela Merced). E Ray ingaggia così una lotta senza quartiere, rischiando più volte di rimetterci la pelle. È un thriller di quelli che lasciano senza fiato, girato con capacità da Brian Andrew Mendoza. Nel cast troviamo anche Amy Brenneman, ex star della serie tv "Private Practice". Il film è disponibile su Netflix a partire dal 20 agosto.