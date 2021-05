“Taken – La vendetta”: cast, trama e trailer

Un thriller mozzafiato ambientato a Istanbul nel quale Liam Neeson lotta per salvare la sua famiglia Alberto Rivaroli







"Taken - La vendetta", il film diretto da Olivier Megaton, è il sequel di "Io vi troverò" (2008) e ha come protagonista Liam Neeson, che torna a vestire i panni dell'ex agente Cia Bryan Mills.

Nel primo film, per salvare la figlia rapita da una gang di sfruttatori albanesi, l'uomo aveva fatto una vera e propria carneficina. Stavolta deve fare i conti con i parenti dei criminali uccisi che gli tendono una trappola mentre si trova a Istanbul con la figlia Kim (Maggie Grace) e l'ex moglie Lenore (Famke Janssen).

La sorte di Mills e delle sue donne sembra segnata, ma - come il pubblico ha imparato nel primo episodio - quando la sua famiglia è in pericolo, Bryan si trasforma in una macchina per uccidere. Adrenalinico e velocissimo, non concede un attimo di tregua e non delude i fan dei film d'azione.

Cast

Genere: Azione

Titolo originale: Taken 2

Uscita: 2012

Durata: 92'

Regista: Olivier Megaton

Attori: Liam Neeson, Rade Sherbedgia, Luke Grimes, Leland Orser, Jon Gries, D.B. Sweeney, Kevork Malikyan, Alain Figlarz, Ali Yildirim, Ergun Kuyucu, Maggie Grace, Famke Janssen

Trama

L'ex agente operativo della CIA Bryan Mills è a Istanbul, dove viene raggiunto a sorpresa dall'ex moglie Lenore e dalla figlia Kim, per quella che sembra poter essere una tranquilla vacanza. Ma non lo sarà, perché il padre di uno dei criminali, che quattro anni prima avevano rapito la figlia, è in cerca di vendetta.

Trailer