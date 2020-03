Teen movie: i film per adolescenti da guardare su Netflix

03 Marzo 2020 | 12:36 di Giulia Ausani

L'adolescenza è stata inventata nel 20esimo secolo. Letteralmente: la parola teenager è stata coniata negli Anni 30, diventando poi d'uso comune negli Anni 50. Prima, del resto, si passava semplicemente dall'infanzia alla vita adulta iniziando a lavorare (cosa che avveniva molto presto). Poi le restrizioni sul lavoro minorile e l'introduzione dell'obbligo scolastico in America crearono un nuovo, indefinito periodo tra infanzia ed età adulta che i sociologi iniziarono ad analizzare.

Da lì derivò l'ossessione dei media e delle varie forme di arte e intrattenimento per i teenager. Anche al cinema: da James Dean in "Gioventù bruciata" in avanti, gli adolescenti sono stati protagonisti prima e target poi di un nuovo genere cinematografico, quello dei teen movie.

Gli Anni 80 di "Breakfast club" e degli altri film di John Hughes sono stati l'età d'oro dei film adolescenziali o di formazione, i cosiddetti coming of age: film cioè sul passaggio dei protagonisti alla maturità, non tanto anagrafica quanto piuttosto morale e psicologica.

Oggi ci sono film adolescenziali per tutti i gusti: da quelli che raccontano la commedia romantica, passando per le rivisitazioni in chiave moderna di fiabe e classici della letteratura, ecco dieci teen movie da recuperare su Netflix.

Una pazza giornata di vacanza Un grande classico. A metà Anni 80, John Hughes riscrisse il genere dei teen movie, imponendo un nuovo canone. Distanziandosi dalla moda delle commedie teen demenziali ed esagerate del periodo, decise di portare sul grande schermo teenager realistici che affrontavano i problemi dei veri adolescenti, con una sensibilità allora inedita. “Una pazza giornata di vacanza” ("Ferris Bueller's day off"), del 1986, segue le avventure e disavventure di Ferris Bueller, che finge di avere l’influenza per poter saltare la scuola e fare un giro in città in piena libertà con il suo migliore amico e la fidanzata.

Ragazze a Beverly Hills Molto liberamente basato su “Emma” di Jane Austen, “Ragazze a Beverly Hills” è tra le più famose commedie teen degli Anni 90. Ruota attorno a Cher Horowitz (Alicia Silverstone), bellissima e ricchissima liceale un po’ naive, sempre felice e ottimista, ma non particolarmente abile a leggere le situazioni attorno a sé. Un giorno stringe amicizia con Tai, una nuova compagna di scuola, prendendosi la responsabilità di rifarle il look per aiutarla ad ambientarsi meglio.

Tutte le volte che ho scritto ti amo Prima commedia romantica teen con protagonista una ragazza non bianca, “Tutte le volte che ho scritto ti amo” è una produzione originale Netflix basata sul romanzo best seller di Jenny Han. Diretto da Susan Johnson, racconta la storia della sedicenne Lara Jean (Lana Condor), che ha un "rituale" decisamente particolare: ogni volta che ha una cotta per qualcuno, per sfogarsi scrive una lettera d’amore all'interessato, ovviamente senza spedirla davvero. Un giorno però scopre che tutte le sue lettere - cinque, per la precisione - sono state davvero spedite ai legittimi destinatari, con tutti i problemi del caso.

P.S. Ti amo ancora In questo sequel del film “Tutte le volte che ho scritto Ti amo”, Lara Jean (Lana Condor) e Peter (Noah Centineo) sono ufficialmente una coppia e le cose vanno alla grande, anche se per lei a volte è difficile trovare un equilibrio tra la vita di coppia e quella personale. Ma quando Ambrose (Jordan Fisher), uno dei destinatari delle lettere d’amore di Lara Jean, torna nella sua vita, tutto si complica. Sentimenti compresi.

Easy girl “Easy girl” è una divertente commedia teen liberamente ispirata a “La lettera scarlatta” di Nathaniel Hawthorne, grande classico della letteratura angloamericana. Emma Stone veste i panni di Olive, una diciassettenne che, per una serie di equivoci, rivela alla sua migliore amica di aver perso la verginità anche se non è vero. La bugia però fa il giro della scuola, attirando gossip e malelingue. Olive decide di usare la cosa a suo vantaggio: in cambio di soldi, accetta di fingere di essere stata a letto con svariati compagni per difendere la loro reputazione. Solo che così a risentirne è la sua, con tutto ciò che ne consegue.

A Cinderella Story Rivisitazione in chiave moderna della fiaba di Cenerentola, “A Cinderella story” è un film del 2004 con Hilary Duff e Chad Michael Murray. Racconta la storia di Sam (Duff), adolescente che viene schiavizzata dalla matrigna che la obbliga fare le pulizie domestiche, lavorare (gratis) nel suo ristorante e dormire in soffitta. L’unica consolazione di Sam è il suo misterioso ammiratore segreto, un ragazzo dall’identità sconosciuta con cui chatta ogni giorno e che finalmente la invita al ballo che la scuola ha organizzato in occasione di Halloween.

17 anni (e come uscirne vivi) “17 anni (e come uscirne vivi)” è un film di formazione del 2016 con protagonista Hailee Steinfeld (che abbiamo visto nella serie “Dickinson” di Apple TV+). Interpreta Nadine, diciassettenne introversa e impacciata che ha un rapporto quasi simbiotico con la sua migliore amica Krista, come spesso accade a quell’età. Ma tutto cambia quando scopre che Krista ha iniziato a uscire con suo fratello, che al contrario di Nadine è brillante e popolare. Chiede quindi aiuto al suo cinico professore (Woody Harrelson).

Handsome Devil “Handsome devil” è un film di John Butler ambientato in un severo collegio maschile irlandese. Seguiamo le vicende di Ned (Fionn O’Shea), adolescente solitario bersaglio delle angherie dei compagni, perché a scuola sembra essere l’unico non interessato al rugby, preferendo dedicarsi alla musica. Inaspettatamente, stringe un forte legame di amicizia con il nuovo compagno di stanza, Conor (Nicholas Galitzine), che presto diventa l’atleta di punta della scuola. Il film affronta temi come l’omofobia e il bullismo, riservando un occhio critico al sistema delle scuole private irlandesi. Nel cast c’è anche Andrew Scott nei panni del professore d’inglese.

Voglio una vita a forma di me "Voglio una vita a forma di me" ("Dumplin'” in originale) è un film del 2018 con Danielle Macdonald e Jennifer Aniston. Ruota attorno all’adolescente Willowdean Dickson (Macdonald), soprannominata Dumpling, raviolo, che per dimostrare qualcosa a se stessa decide di iscriversi a un concorso di bellezza gestito da sua madre, celebre ex reginetta.

Alex Strangelove “Alex Strangelove” è una commedia romantica sulla scoperta della propria sessualità. Ruota attorno ad Alex (Daniel Doheny), pronto a perdere la verginità con la sua ragazza nonché grande amica d’infanzia Claire (Madeline Weinstein). A una festa, però, Alex conosce Elliot (Antonio Marziale) e inizia a farsi delle domande sul proprio orientamento sessuale.

