“Terminator Genisys”: cast, trama e trailer

Schwarzenegger torna a interpretare il mitico “Guardiano” Arnold Schwarzenegger in Terminator: Genisys Redazione Sorrisi







È del 2015 il quinto episodio della saga con Arnold Schwarzenegger, “Terminator Genisys”, che vede l’attore austriaco naturalizzato americano, di nuovo nei panni del cyborg-icona che si ritroverà persino a lottare contro una sua versione più giovane. Schwarzenegger ha debuttato nel ruolo nel 1984 in “Terminator” di James Cameron, per poi tornare a interpretarlo in “Terminator 2- Il giorno del giudizio” (1991) e in “Terminator 3 - Le macchine ribelli” (2003).

Questa volta John Connor (Jason Clarke), leader della resistenza umana spedisce il sergente Kyle Reese (Jai Courtney) indietro nel 1984 per proteggere Sarah Connor (Emilia Clarke) e per salvaguardare il futuro, un evento inaspettato crea una frattura nella linea temporale. Il sergente Reese si troverà in una nuova e sconosciuta versione del passato, dove si troverà di fronte a improbabili alleati, tra cui proprio il Guardiano (Arnold Schwarzenegger), nuovi pericolosi nemici, e una nuova missione inaspettata: azzerare il futuro. Nel cast del film, diretto da di Alan Taylor, anche Jason Clarke, Matt Smith, Emilia Clarke, Jai Courtney, J.K. Simmons e Byung Hun Lee.

Trailer

Xast

Genere: Fantascienza

Titolo originale: Terminator Genisys

Uscita: 2015

Nazionalità: USA

Durata: 126'

Regista: Alan Taylor

Attori: Arnold Schwarzenegger, Matt Smith, Jai Courtney, J.K. Simmons, Lee Byung-hun, Jason Clarke, Emilia Clarke

Trama

Nel 2029 John Connor, leader della resistenza umana, spedisce il sergente Kyle Reese indietro nel 1984 per proteggere Sarah Connor e per salvaguardare il futuro dell'umanità, destinata ad essere azzerata nel 1997 per un'apocalisse nucleare. Ma un evento inaspettato crea una frattura nella linea temporale. Il sergente Reese si trova così in una nuova e sconosciuta versione del passato, incontrando improbabili alleati, tra cui il Guardiano, nuovi nemici, e una difficile missione da compiere: azzerare il futuro...